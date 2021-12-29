公視首部動畫長片《妖果小學–水果奶奶的大秘密》今舉行媒體特映會，化身「水果奶奶」的趙自強，現場被問到好友宋少卿5度酒駕，他有感而發表示：「我們社會要容忍這種可怕的酒駕多久！」不過他也說，宋少卿是人才，只要願意改過，相信大家還是會原諒他。

另趙自強還回憶，之前有次宋少卿因為喝了一點酒，開車到沙灘上回不來，竟放鳥1位導演好幾個小時，讓那位導演一氣之下喊「收工」，生性樂天的宋少卿卻不覺得嚴重，反倒是趙自強覺得天崩地裂、事情大條了。

趙自強在兒少節目《水果冰淇淋》跟小朋友話家常，到了電影裡則是進入妖怪世界的奇幻冒險，而且還有不少驚險場面，水果奶奶的聲音表情當然也要隨著劇情有比較豐富的表現，坦言台詞部分不太難，比較有挑戰的是各種氣聲，「不管是奔跑喘氣，或是驚訝、驚慌還是緊張害怕，以及各種不同程度的驚呼也是要花點時間揣摩一下，畢竟奶奶平常的生活步調比較慢，情緒起伏沒那麼大」。

製作人林瓊芬表示，水果奶奶在動畫電影中的聲音表情比較朝向卡通人物的設計，畢竟動畫配音還是屬於表演領域，跟平常主持《水果冰淇淋》的語調的確會不太一樣，會突破過往水果奶奶的既有印象。電影明年1月21日上映。

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