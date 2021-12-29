再過兩天，今年就要結束了。不過，有許多網友都發現，今年的12月31日竟然變成了變成國定假日。行政院人事局的行事曆顯示，民國111年的元旦假期，是從民國110年的12月31日至111年的1月2日。至於民國111年12月31日會放假，則是因為《紀念日及節日實施辦法》的規定。

行政院109.05.28.院授人培字第1090034163號函第二項第六點規定，民國111年 1月 1日開國紀念日連假為12月31日（星期五）至 111年 1月 2日（星期日）： 111年開國紀念日（ 1月 1日）適逢星期六，於12月31日（星期五）補假。

之所以會出現這樣的情況，是因為根據《紀念日及節日實施辦法》第5-1條規定，紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日補假，為星期日者於次一個上班日補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日，均於次一個上班日補假。而2021年的1月1日正好是星期六，按照規定，應於前一個上班日補假，而2021年的12月31日剛好是星期五。

同時，《公務人員週休二日實施辦法》也規定，紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。例假日為星期六者於前一個上班日補假，為星期日者於次一個上班日補假。但農曆除夕及春節放假日逢例假日，均於次一個上班日補假。勞動節之補假及軍人節之放假或補假規定，由各中央主管機關定之。