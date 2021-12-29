邁入第十四個年頭的台糖長榮酒店週三公益日，在歲末之際，今(29)日舉行「五星釣竿助開店X圓夢唐寶寶的店」發表會；該酒店總經理鄭東波表示，此由該酒店技術指導的「青蔥脆餅」，明(2022)將正式於歡喜工作坊販售，誠摯邀請大家，以行動來支持有故事的愛心手工餅乾，共同守護唐寶寶！

台糖長榮酒店自2007年9月以來秉持著取之於社會用之於社會的精神，並以善盡社會企業責任為使命，不間斷的透過吃遍天下自助餐廳「週三公益日」活動，長期支持關懷著社會的弱勢團體，歷年來累計的善款已達362萬元餘元，嘉惠共23個公益團體，成果豐碩且圓滿。

今(2021)年與「財團法人天主教德蘭啟智中心」合作「週三公益日，社區融合你我他~德蘭小白花」活動，雖受到疫情影響，但仍有善心人士秉持一份心力持續來支持此活動，至今已募集到230712元的愛心善款，大大的幫助了德蘭啟智中心的社服團隊們，推動偏鄉社區融合與援助身障弱勢的行動 。

在即將邁入2022年之際，台糖長榮酒店期許延續此份愛，與「中華民國唐氏症關愛者協會」合作，募集款項來為唐寶寶開設庇護商店，成就唐寶寶展店的夢想。並期盼分享愛與傳遞幸福，讓更多人透過台糖長榮酒店平台，持續關懷社會中更多需要被幫助的一群人。

在台灣，平均每1263名新生兒中就有一位唐氏症寶寶，中華民國唐氏症關愛者協會長期致力推動社會能以一顆敞開的心，接納更多唐氏症者，並積極為他們爭取全生涯照顧的權益與福利。而庇護工廠的成立，其目標即是希望給予唐寶寶有就業機會並培養其專業技能，老師們手把手的悉心教導身心受限的天使們，用樸實雙手揉出溫心的手工餅乾，那陣陣飄來的香味~實在是無法言喻幸福的好滋味。

鄭東波指出，鑑於唐寶寶透過實體門市服務，有機會與人交流，參與社會互動，體驗到生命的美好與意義，基金會近年來積極尋求展店的機會，然囿於展店經費為數不小，初期的店面租金、店面裝潢及採購設備動輒數十萬元的費用；因此，台南的台糖長榮酒店希望藉此「週三公益日」之平台，為唐寶寶們籌措展店經費，期許有更多承載希望與夢想的門市得以順利開幕。

台糖長榮酒店指出，鄭總此次特以五星釣竿的理念出發，發揮「給人魚吃不如給他釣竿」的精神，精心為唐寶寶設計研發新款「公益餅乾─青蔥脆餅」，親身指導飯店點心主廚，運用台南青蔥與蒜頭等在地食材，搭配養身杏仁片來增添香氣，烘烤出鹹香酥脆獨特唰嘴的新款餅乾。

此由台南的台糖長榮酒店技術指導的「青蔥脆餅」，2022年也即將正式於歡喜工作坊販售，誠摯邀請您以行動來支持有故事的愛心手工餅乾，與我們共同守護唐寶寶！

歷經2020~2021年COVID-19新冠肺炎疫情影響全球至今，許多社會弱勢的一群人，生活顯得格外的艱困，台糖長榮酒店持續懷抱人飢己飢之精神，不間斷推行吃遍天下自助餐廳週三公益日活動，每週三不分午晚推出6折用餐-每人捐贈30元、滿10人用餐-每人捐贈25元、30人用餐-每人捐贈20元、以及滿50人用餐-每人捐贈15元的方案，期望能集眾人的力量共襄盛舉，累積更多善款來協助唐寶寶的展店計畫，不僅讓支持酒店的顧客能享有實質6折的餐飲優惠外，更讓每一位顧客得以親身感受參與慈善公益所帶出的愛心與力量，遠勝過於30元銅板的價值與意義！