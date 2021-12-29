副總統賴清德(總統府資料照片)

蔡英文總統今晚出席社福總盟感恩餐會表示，對於精神疾病患者，政府非常注重，除了強化追蹤及預警機制，也會加強社區精神衛生體系與社區支持服務。至於「社會福利基本法」，衛福部將持續和各界溝通討論，尋求大家的意見和共識，透過該法對社會福利的制度做出比較完整的上位規範。

蔡英文與賴清德副總統今晚分別出席「台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，蔡英文表示，這一年來，我們共同成功的守住了疫情，也繼續推動了臺灣在內政、經濟、外交等政策面向上的發展。

她說，大家都很關心社會安全網，今年7月，政府已經核定強化社會安全網第二期計畫。預計要在5年內投入407億元，第一期再加上第二期，總共會增補9821名包括社工、心理諮商在內等各類專業的人力。政府會持續投入更多資源和人力，並且透過公私協力的方式，和民間共同打造一個更完善的社會安全網。

蔡英文表示，我們希望透過資源與人力的增加，讓社會福利的照顧比較不會出現死角，社工或者在這個系統裡面工作的人員，也不會因此而有太大的工作負擔。她為社工同仁加油打氣，希望未來持續改善社工的工作環境，讓大家都可以留下來照顧社會上需要照顧的人。

她承諾，政府會繼續拓展社福中心的家庭服務、強化保護服務。對於精神疾病患者，政府也非常注重，除了會強化追蹤及預警的機制，也會加強社區精神衛生體系與社區支持服務，給患者跟家屬更多的支持和協助。在政府採購方面也做了一些法規上的修改，希望推動友善社會福利採購方面的執行，能夠更便利，也更順暢。

至於「社會福利基本法」推動的進度，蔡英文指出，相信衛生福利部會持續和各界溝通討論，尋求大家的意見和共識。她認為，透過這部法律，可以對社會福利的制度，包括人力、經費和評鑑等，做出比較完整的上位規範。長期而言，也能讓整體國家的社會福利制度的發展更完善，也更有保障。

賴清德則認為，身心障礙者的照顧跟保護是一個國家人權的指標。臺灣是民主的國家，應該要追求國富民強，但同時也應該要建立一個自由、平等的社會；這個社會應該要包括身心障礙者在內的每一個人，如此才有可能成為一個偉大的國家。

他說，不管是中央政府或地方政府，都應該要成為社福團體的後盾。相關工作非常辛苦，政府責無旁貸，他希望，民間能與政府共同合作，同時也希望社會上每一個善心的人，都能多多幫忙。

賴清德也分享日前過世的諾貝爾和平獎得主—南非屠圖大主教曾說過的話：「不管我們身在何處，都應該要竭盡所能，即使是一點點的善行，只要匯聚起來，就足以撼動整個世界」，藉此勉勵大家，一起用愛心將臺灣打造成為一個幸福的國度。