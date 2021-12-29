由工商時報主辦，中華民國信託業商業同業公會協辦的首屆「《工商時報》Trust Award多元信託創新獎」，在評審團歷經嚴謹的初審、複審、決審三大評選機制後，選出26件信託創新得獎案例，並根據各信託業務推動機構的各項流程創新，頒發6個特別獎項。

金管會主委黃天牧指出，信託的普及是施政以來的重要方向，感謝工商時報超前部署，之前辦理數位金融獎建立了標竿，開媒體之先，現在Trust Award多元信託創新獎更可以讓各社會階層、金融界更了解信託的重要性，並可持續宣導、推展。

黃天牧強調，金融是雙刃，可以因為金融商品造成社會不平等，也可能因為金融業幫忙，讓社會更平等，因此希望金融機構可以在獲利跟社會責任上平衡，也盼望台灣社會不論是強勢、弱勢群族，都能有滿足不同需求的信託商品。

黃天牧強調，金融業在推展信託過程中，可多幫助社會弱勢，讓弱勢族群支付一點代價可以獲得保障，也希望讓信託業在金融體系中能更得到重視，並透過信託商品讓社會更好、更平等。

「《工商時報》Trust Award多元信託創新獎」為鼓勵信託業界持續創新與推動，並呼應現行業界推動項目，獎項分四大組：「財富/ 傳承信託組」、「不動產管理運用信託組」、「樂退安養信託組」、「公益/多元信託組」。「財富/傳承信託組」項下設立家族信託創新獎、保險金信託創新獎、有價證券信託創新獎、證券商財富管理信託獎、基金保管信託獎五個獎；「不動產管理運用信託組」項下設立不動產管理信託創新獎、都更危老信託創新獎、不動產信託多元價值創新獎三個獎；「樂退安養信託組」項下設立員工福利信託創新獎、安養照護信託創新獎二個獎；在「公益/ 多元信託組」設立公益信託創新獎、跨業合作創新獎二個獎。每個獎別選出金獎與優質獎，予以表揚。

其次，信託業務要創新與多元，需要信託業者投入流程、服務、數位、行銷等領域的配套機制，主辦單位特別針對以上領域投入創新的信託業者予以表揚，設有最佳創新型態信託獎、最佳客製服務信託獎、最佳信託數位應用獎、最佳信託推動卓越獎。

另外，又針對國內如不動產業者或長照業者與信託業合作，積極運用信託機制強化異業合作，設有「不動產管理信託特別獎」及「跨業合作特別獎」，展現信託多元價值。

從第一屆「《Trust Award》多元信託創新獎」所有徵件作品中，發現信託業界在安養照護及員工福利照顧上有較多創新性，二者所在的「樂退安養信託組」，也是本次徵選中投稿件數最多的一組。

主辦單位表示，「《工商時報》Trust Award多元信託創新獎」本次獎項評審著重在創新性，目的即在鼓助有意投入信託業務的機構，大膽提出想法並積極推動，造福更多人，為社會創造更美好願景。