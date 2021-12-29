新加坡交易所與深圳證交所合作開發ETF市場 22:102021/12/29 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡交易所與深圳證交所簽署合作備忘錄，雙方將合作開發和推廣兩地的指數股票型基金（ETF）市場，以拓展兩國的投資選項。新加坡交易所執行長羅文才（Loh Boon Chye）表示，亞洲對ETF需求強勁，凸顯亞洲逐漸成為全球ETF中心。 世銀預估 疫情席捲全球 新增1億人陷入貧窮 校園證券投資智慧王 總決賽由輔仁大學奪冠 #全球 #ETF #新加坡交易所 #證交所 #合作開發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電小金雞采鈺 今向證交所申請股票上市 14:512021/12/29 財經 探索組裝樂趣 圓展首台DIY充電櫃上市 11:152021/12/29 財經 懋榮奪16座國際建築大獎 用建築讓世界看見台灣 19:532021/12/29 財經 富邦元宇宙ETF 將於明年1／7募集 15:202021/12/29 財經 高市府前進半導體會展 爭取更多大廠落地 09:392021/12/29 財經 陸發布新政 打造全球一流鋼鐵艦隊 13:012021/12/29 財經 《產業》SEMI公布晶圓設備資安標準 08:012021/12/29 財經 兩檔ETN 搭電動車行情 04:102021/12/29 證券．權證 疫苗需求強勁 國泰基因免疫ETF可留意 04:102021/12/29 證券．權證 晶技明年Q1產能 預訂一空 04:102021/12/29 證券．權證 2021年CDP評比 台灣第一金等3大金控勇奪A 17:362021/12/29 財經 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 10年前技術缺到台積電也擴產 3巨頭誰領軍成熟製程？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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