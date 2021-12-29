新加坡交易所與深圳證交所簽署合作備忘錄，雙方將合作開發和推廣兩地的指數股票型基金（ETF）市場，以拓展兩國的投資選項。新加坡交易所執行長羅文才（Loh Boon Chye）表示，亞洲對ETF需求強勁，凸顯亞洲逐漸成為全球ETF中心。