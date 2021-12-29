由Apple Arcade所獨攬的迪士尼全新遊戲《Disney Melee Mania》。（蘋果提供）

年末在家聚餐怕太無聊，那就要準備好不同小遊戲與親友玩樂，蘋果今年也推出了APP Store優惠，明年1月11日前到統一超商或者全家便利商店，購買1000元或以上等實體APP Store卡，即可獲得額外10%的加贈紅利金額，不必使用信用卡也能享受Apple訂閱制遊戲平台Apple Arcade所帶來超過 200款的各種遊戲。