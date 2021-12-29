APP Store卡滿千享10％ 加贈紅利金額 22:092021/12/29 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 APP Store卡滿千享10％加贈紅利金額。（蘋果提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由Apple Arcade所獨攬的迪士尼全新遊戲《Disney Melee Mania》。（蘋果提供） 年末在家聚餐怕太無聊，那就要準備好不同小遊戲與親友玩樂，蘋果今年也推出了APP Store優惠，明年1月11日前到統一超商或者全家便利商店，購買1000元或以上等實體APP Store卡，即可獲得額外10%的加贈紅利金額，不必使用信用卡也能享受Apple訂閱制遊戲平台Apple Arcade所帶來超過 200款的各種遊戲。 符合資格者可於1月18日至紅利活動平台兌換，憑有效AppStore卡號以及有效手機號即可申請，https://getbonuscode.com/TW1221SE。（蘋果提供） 《金融》集保e手掌握App 擴增合作銀行數 元大基金先生APP 獲市場好評 #APP #Store #10% #加贈 #紅利金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆斯克再拋出10億美元特斯拉股票 接近售股目標 13:532021/12/29 財經 7-11無人科技店「X-STORE 5」開幕 進駐桃園高鐵周邊 16:242021/12/28 生活 日藥本舖宣布官網、APP全新改版 2022年實體破百店 15:332021/12/28 財經 圍棋女神黑嘉嘉拿出真功夫 5秒破解棋盤多2顆網驚叫：好扯 12:152021/12/29 娛樂 散戶最愛10大熱門股 航海王聯手擠下台積電奪冠亞軍 12:022021/12/29 財經 桃園111年有線電視費率 年繳每月扣10元 19:382021/12/29 生活 集保e手掌握App 新增4合作銀行 04:102021/12/28 證券．權證 永豐銀再推「大咖」App 繳費繳稅一鍵完成 14:462021/12/28 財經 滴滴無限期延長員工禁售期 股價再創新低 11:182021/12/28 兩岸 明新科大與高中職聯手 國際賽事奪7金8銀10銅大放異彩 14:422021/12/28 寶島 台船承造關務署100噸級巡緝艇 今辦第2艘安龍典禮 17:092021/12/29 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言又中！這兩國嚇到 下波災難時間點曝光 - 生活 7大學註冊率不到6成 這一所19.06％全國最低 - 生活 卡神詐欺案60萬交保全程閉嘴 聽到記者問2字竟秒回應 - 生活 嘉義藍貓找到了！飼主「懸賞50萬現金」 網讚：年終入袋了 - 生活 窮人買東西習慣動作？櫃姐一眼識破：不會買 網讚神準 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。