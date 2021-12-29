由Apple Arcade所獨攬的迪士尼全新遊戲《Disney Melee Mania》。（蘋果提供）
由Apple Arcade所獨攬的迪士尼全新遊戲《Disney Melee Mania》。（蘋果提供）

年末在家聚餐怕太無聊，那就要準備好不同小遊戲與親友玩樂，蘋果今年也推出了APP Store優惠，明年1月11日前到統一超商或者全家便利商店，購買1000元或以上等實體APP Store卡，即可獲得額外10%的加贈紅利金額，不必使用信用卡也能享受Apple訂閱制遊戲平台Apple Arcade所帶來超過 200款的各種遊戲。

符合資格者可於1月18日至紅利活動平台兌換，憑有效AppStore卡號以及有效手機號即可申請，https://getbonuscode.com/TW1221SE。（蘋果提供）
符合資格者可於1月18日至紅利活動平台兌換，憑有效AppStore卡號以及有效手機號即可申請，https://getbonuscode.com/TW1221SE。（蘋果提供）

《金融》集保e手掌握App 擴增合作銀行數
元大基金先生APP 獲市場好評
#APP #Store #10% #加贈 #紅利金