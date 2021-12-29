台中第二選區立委補選即將在1/9舉行，國民黨由顏寬恒出馬參選，民進黨則由林靜儀迎戰，目前選戰激烈，到底誰能奪下這一席，成為藍綠必爭之地。據入口網站《Yahoo奇摩》所做最新網路民調，在4千多人的投票結果顯示，有7成4的人看好顏寬恒當選，另有約2成6的人看好林靜儀。

國民黨文傳會近日公布林靜儀拍桌怒罵公務員影片，批評她擔任立委時耍官威，林靜儀則駁斥是移花接木，國民黨候選人顏寬恒29日受訪表示，「路遙知馬力，日久見人心」，中市新聞局前局長卓冠廷也批評顏寬恒公托、公幼政見抄自立委高虹安，顏回應，好的政見，只要是對社會有幫助之事，都會彼此合作。未來也會保持合作關係。

顏寬恒強調，反觀林靜儀和卓冠廷還有民進黨，在這方面完全沒有提出任何建議及方法，只不斷的批評、指控，選舉已經進入最後10天，沒有提出相關政見，對於如何協助幼兒教育和如何協助少子化的方法，都只是在進行選舉的鬥爭，看不出來他們到底是為了選舉，還是為了這個國家。因此，也請他們提出利國、利民的政策和方法。

入口網站《YAHOO》近日以「台中第二選區補選，你看好誰會當選？」為題，進行網路投票，投票時間為12月27日至29日，截至29日晚間10點，已有4千多名網友參與投票，結果顯示，看好顏寬恒當選的有3010票，看好林靜儀當選的則有1052票。