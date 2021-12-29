看完女網友照片，眾多網友高喊報名。（翻攝臉書《●【爆怨公社】●》）

一名女子上網抱怨月老明顯不想讓她脫單！參加新北市政府舉辦的單身聯誼活動，全場30位男生沒人選她，但眾多網友看了女子的照片，覺得不可思議，女子明明長得那麼漂亮，怎會沒人想認識，不少人高喊：「我來報名」、「版主開放線上聯誼啦」、「舉手領號碼牌」。

「之前去拜月老，月老很明顯不想讓我脫單」，一名女網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文，表示自己特地參加新北市政府舉辦的單身聯誼活動，民政局自己就來3個員工，其中一個正妹露腰短裙，正到一個爆炸，讓她覺得「偶們勝算在哪」。

最後30位男生都沒人選她，最難過的是，唯一一個主動要她line帳號，也只是禮貌抄在紙上就沒下文了；但有其他女生，還在化妝室就被男生等著出來要line，讓這名女網友不禁感慨：「月老也覺得我就該單身呢」。

不過眾多網友看了女網友的照片，紛紛不可思議地表示：「都瞎了？」、「怎麼可能沒人要！」、「太正了，不敢碰吧？」、「很漂亮耶！馬上要聯絡電話」、「我來報名」、「版主開放線上聯誼啦」、「舉手領號碼牌」。

也有人安慰：「是那邊沒有適合妳的，月老很照顧妳的」、「寧缺勿濫，緣分急不得！」、「不懂長的那麼漂亮怎會沒有人想要認識呢？其實如果妳遇見有興趣的對象時也可以主動出擊增加機會唷！」。