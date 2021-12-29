2021年台北國際食品系列展匯集28國展示，本屆首度新增的立陶宛國家館是重要亮點之一。(圖／外貿協會提供)

隨著北京加強對立陶宛的貿易報復，不允許立陶宛貨物或生產過程中有任何立陶宛色彩的商品進入大陸市場；連帶與該國首都關係密切的歐盟，也慘遭池魚之殃。此事也在網路上引發網友討論，有網友直言，「沒有比新竹合併重要」；還有網友建議，「覺青每人買50公斤立陶宛巧克力，看能不能稍稍補貼一下財務損失」、「叫覺青捐錢啊」。

針對歐盟官員與立陶宛近日指控，中國大陸將立陶宛自海關報關系統刪除，導致立陶宛貨物無法報關，以及北京禁止立陶宛貨物或生產過程中有立陶宛元素的商品進入大陸。

對此，《環球時報》27日引述大陸海關與業內人士說法，強調北京絕對沒有阻止立陶宛商品，是因為國內喊懲罰呼聲愈來愈高，才讓陸企斷絕與立陶宛有關企業之往來。

報導引述大陸海關與業內人士27日聲明，來駁斥歐盟與立陶宛官員的說法。海關與業內人士更呼籲，歐盟應停止北京「經濟脅迫」一說的大肆宣傳。

此事也在PTT上引發網友討論，「關心不介入，沒有比新竹合併重要」、「大內宣、PTT洗版，大概是這樣」、「有建交嗎？沒建交就滾」、「寄1、2百萬個口罩感謝他們」、「謝謝立陶宛、謝謝波蘭、謝謝東歐小國」、「跟挺香港一樣，用口號挺」、「新竹合併立陶宛變成直轄市好了」、「覺青每人買50公斤立陶宛巧克力，看能不能稍稍補貼一下財務損失」、「叫覺青捐錢啊」。