遠見最新民調，有54.5％民眾對大陸印象變差，60％仍認為兩岸應增加互動。對此，中廣董事長趙少康表示，大陸將潛逃廈門的新店槍擊案黃嫌遣台、宣布明年兩岸ECFA繼續實施，對台釋出善意，但蔡政府一點感謝都沒有，好像是大陸理所當然該做的，顯示她根本毫無要跟對岸溝通的意願。

趙少康說，台灣怪大陸軍機擾台、軍艦繞台、東部戰區演習針對台灣，大陸怪台灣不接受九二共識、倚美謀獨、片面改變現狀，奇怪的是，一方面兩岸情勢越來越緊繃，一方面台灣卻賺更多大陸的錢，今年順差可能會達到1600億美金。

趙少康指出，兩岸政府到底會老死不相往來到何時？最近有兩件事大陸對台灣是釋出善意的，首先，潛逃廈門的新店槍擊案黃嫌在隔離屆滿後，大陸公安機關立刻將他遣台，表示大陸仍願履行兩岸共打協議，將台灣社會高度重視的重大嫌犯遣返台灣。

其次，大陸宣佈兩岸ECFA明年繼續實施。過去台灣國安會多次發布大陸可能終止ECFA以對台施壓訊息，陸委會也多次表示，不希望大陸中止兩岸ECFA，現在台灣可以放下心，大陸不會貿然取消ECFA，台灣不必多付高額關稅。

趙少康表示，對於這兩項大陸善意的表現，台灣方面無聲無息，一點表示感謝的意思都沒有，好像是大陸理所當然該做的。其實蔡政府大可以對大陸這兩項善意回以謝意，禮尚往來，既可改善兩岸的僵冷氣氛，也許可趁機建立對話機制。

趙少康認為，兩岸越是緊張，越要設法建立溝通的管道，防止誤判讓敵意升高。蔡英文連這麼難得的機會都不願意掌握，顯示她根本毫無要跟對岸溝通的意願。