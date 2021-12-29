久負盛名的洛克希德馬丁(Lockheed Martin)F-22猛禽戰機(Raptor)，是公認的當世最佳空優戰機，它最大的缺點是數量太少，只有空軍型。其實在設計初期，洛馬曾經想過海軍改裝版本的姊妹機種，稱為NATF-22，而且非常特別的是，它被設計成可變翼戰機。

F-22源自於美國空軍在1981年提出的ATF「先進戰術戰鬥機」(Advanced Tactical Fighter)計畫，期望能夠對付當時蘇聯的Su-27、MiG-29與MiG-31幾種先進戰機的挑戰。既然美國空軍需要新戰機，那麼按理說美國海軍同樣需要。確實如此，美國海軍也在同一時間提出了NATF「海軍先進戰術戰鬥機」(Navy Advanced Tactical Fighter)，洛克希德公司也同樣參與競標，也就是NATF-22，並且在1988年獲得一些國會議員的支持，他們敦促美國海軍考慮這型戰機。

洛克希德認為，可變翼式戰機才能最完美的滿足起降航空母艦的性能需求，雖然理論上不算錯，但是可變翼結構相當複雜，是後勤人員的惡夢。(圖/Lockheed )

洛克希德設想的NATF-22同樣採用雙座設計，前座飛行員與後座武器雷達官的配置，希望接替F-14的地位。(圖/Lockheed)

從理論上講，利用類似的機體，研發空海軍兩種戰機是不錯的想法，畢竟設計新戰機很花費成本，如果能夠海空軍沿用，應該可以節省不少錢。日後的「聯合打擊戰機」F-35就是這個概念下的結果，卻沒想到F-35是有史以來最昂貴、最複雜、拖延多年的戰機研發計畫，一直到最近幾年才終於步入正軌。很多人認為，如果歷史可以重來，聯合打擊戰機計畫可能會被取消。

為何洛克希德會把F-22海軍型設計成可變翼？很可能是因為當時美國海軍艦隊防空主力F-14雄貓(Tom Cat)就是可變翼戰機有關。洛克希德認為海軍會喜歡這種設計，畢竟航艦甲板空間有限，在起飛與降落階段時，機翼需要足夠的升力，此時機翼後掠角愈小愈好，但是在高速飛行時，又需要後掠角大的低阻力模式。

但是，洛克希德公司想的過於天真了，其實美國海軍很不喜歡維護F-14後掠翼單元的高昂成本，即使技術更新，後掠翼設計仍然不會便宜，NATF-22計劃之所以取消，也就是前置計畫就昂貴得令人望而卻步。第2個原因在於，可變後掠翼設計也會在一定程度上破壞飛機的匿蹤性能，因為機翼形狀的不同，必然改變雷達回波的情況。

於是到了1991年初，NATF-22被放棄，這完全是理所當的。只是航空迷感覺有點可惜， F-14可是史上最酷的海軍戰機，如果雄貓的遺產能夠被可變後掠翼的 F-22所繼承，那實在是多夢幻的一件事。