延政勳、李幼梨繼韓劇《黃色手帕》後相隔17年前在《謊言的謊言》再續前緣，該劇當時在韓締造播出電視台Channel A電視台締造開台以來最高收視的電視劇，劇情從昏迷的女主角持刀躺在被刺殺身亡的老公身邊，開始上演懸疑愛情故事，劇中李幼梨因被指控涉嫌殺害丈夫含冤入獄，為了找回被領養的親生女兒，出獄後她不惜捏造謊言接近女兒的養父延政勳，並展開一段虛假的愛情。

李幼梨談到詮釋的角色在生活上面臨很多曲折，經歷過的事情也非常極端，是一部非常表現演技的作品。透過幕後花絮，李幼梨在劇組安排的第一次讀本會上，光是唸著台詞情緒就被牽動，忍不住在現場痛哭，回想當時情緒潰湜，李幼梨尷尬笑說：「還是第一次哭這麼多，其實有點害羞啊！」延政勳飾演電視台社會線記者，挖掘各種新聞事件，尤其對冤屈事件奮力追求真相，現實中對於自己的正義感評分，延政勳笑答：「20歲時打98分，到了30歲會開始畏懼，因為要考慮自己有小孩、還有別人，大概是80分，但40歲就只剩70分了。」

談到和李幼梨睽違17年再次同台合作，延政勳回想當時的李幼梨和現在的樣子完全不一樣，那時的她活潑可愛，這次展現不同的演技，令人眼睛一亮。李幼梨日前在節目中Call Out給延政勳，意外和延政勳老婆韓佳人搭上線話家常，3人回想當時拍攝《黃色手帕》的點滴，戲裡李幼梨和延政勳扮演夫妻，但戲外延政勳和韓佳人假戲真愛，成為演藝圈令人稱羨的銀色夫妻。李幼梨分享拍攝《謊言的謊言》非常辛苦，韓佳人透露自己是忠實觀眾，表示是老公目前拍的電視劇中最有意思的一部，也最好看的一部。

但話峰一轉，韓佳人觀察出他們在劇中互動似乎有些尷尬，李幼梨大笑解釋，和延政勳對戲時，「我想著我的老公，哥哥（延政勳）看著我的臉想著韓佳人」，笑稱互相想著各自的另一半。而延政勳和韓佳人的3歲寶貝兒子，因為看到戲劇的宣傳照時，好奇為什為爸爸和別的女生一起合照不是和媽媽，聽到韓佳人的轉述，李幼梨瞬間笑翻。該劇31日起，晚間8點八大戲劇台播出。