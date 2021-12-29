一名男子穿了姊姊送的新泳褲跟親友到海邊玩水，不料下水後沒多久，覺得特別清涼，他低頭一看才發現，自己下半身竟然完全裸露，瞬間變裸體，讓他驚慌失措，原來他穿的泳褲是一件整人玩具，遇水後會溶解，讓一旁的朋友笑歪。

這起整人趣事發生在美國田納西州，男子塞斯的糗樣全被親友拍了下來，從影片中可見，塞斯穿了姊姊送的泳褲後就往海裡衝，正當他與親友在海中玩拋接球時，赫然發現自己的泳褲不見了，低頭一看後完全變臉，驚呼「我現在是裸體！」

男子不知道自己被整，穿了遇水會溶解的泳褲，在海中哭笑不得。(圖截自TikTok/dararobertss)

只見塞斯面色凝重的站在海中，不敢隨便移動，並說如果沒有人拿遮蔽物給他，他不會上岸，除非等海邊的人全部走光，看到塞斯被整的糗樣，旁邊親友都笑歪，還笑稱「又沒有人要看你」。

塞斯的姊姊達拉事後在TikTok分享這段影片，並寫道「塞斯，如果你看到這個，我很抱歉」，影片曝光後瞬間吸引超過2800萬次觀看，並引起廣大迴響，雖然不少網友都覺得超爆笑，不過也有人認為達拉玩笑開太大了，恐造成弟弟一輩子的創傷。