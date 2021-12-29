「卡神」民進黨黨員楊蕙如遭踢爆是網軍頭目後，如今又涉入詐騙案，北檢兵分5路調查逮人，楊蕙如訊後在29日凌晨60萬交保，全程低頭不發一語，但當記者提問「高端」後，她瞬間有了反應，還回頭問「什麼」。

楊蕙如日前才因網軍案遭法院判決6個月徒刑，如今又被爆出底下易始公司長期接受民進黨政府標案之餘，還利用舉辦WTA女子網球賽名義，偽造發票詐領補助款超過200萬，檢調布局一年後，見時機成熟，在昨(28日)下令逮人，將楊蕙如一家緝拿歸案。

楊蕙如到案後，面對記者堵麥，全程拉低帽沿，不發一語，但就在即將步出地檢署時，有記者問了一句「有沒有打高端」，讓她當場轉過頭，脫口問「什麼？」，只對高端有反應也讓現場傻眼。

2018年，關西機場淹水事件爆發，PTT上出現大量帳號，辱罵大阪辦事處官員「黨國餘孽」、「爛到不行」，疑似為幫駐日代表謝長廷開脫，處長蘇啟誠則在9月初驚傳輕生，震驚台日兩地。隔年有網友踢爆，當時砲轟大阪辦事處的帳號群，就是楊蕙如與旗下網軍，楊蕙如也因此遭約談，最終依侮辱公署罪判刑6個月。