「劍尾麒麟」長著3根劍形尾巴，並融合「舞獅」的概念。（威視提供）

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾三十年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源，今（29日）釋出最新花絮「巨獸篇」，首次透露電影中將出現斥資數百萬跨海與專業團隊打造的2隻巨大神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」。

其中「球尾麒麟」邀請曾為電影《哥吉拉》、《寄生獸》製作特殊造型道具的日本公司操刀打造，用心的日本團隊甚至先飛來台灣參觀霹靂片廠環境再進行製作。代表正義良善的「球尾麒麟」，在最初設計發想時，就希望以毛茸茸、可愛的吉祥物作為方向，因此特別打造出圓滾滾又帶著超大球形尾巴的球尾麒麟；而邪惡反派的「劍尾麒麟」則偏向傳統的麒麟形象，長著3根劍形尾巴，並融合了「舞獅」的概念，需要2位操偶師相互搭配、一前一後行走的4腳生物，十分考驗操偶師的默契。這兩隻正、反派麒麟特殊又獨樹一格的形象令人耳目一新。

不僅在製作上費盡苦心，2隻巨獸在著裝及實際拍攝時更是堪稱「搏命演出」，由於電影拍攝時正值夏季，片場沒有冷氣、十分悶熱，頂著高溫再穿著貼身不透氣的麒麟人偶裝，讓演出的操偶師熱得苦不堪言，體感溫度高達40度，著裝5分鐘就可能脫水，扮演「劍尾麒麟」尾部的操偶師更是險些窒息，所幸被工作人員及時發現救出，驚險不已，因此導演王嘉祥表示每拍攝1、2顆鏡頭後就要讓操偶師休息：「拍攝時要盡量減短他們穿著人偶裝的時間，因此NG超過50、60次都有！」監製黃亮勛也不禁苦笑直言：「最大的挑戰不是表演，而是很熱！」所幸最後克服萬難拍攝完畢。

此外，為了讓電影的呈現更加寫實，這次《素還真》還特別與國立臺北科技大學電機系研究所進行產學合作，共同研發出擬真的「仿生機械魚」置放在場景的河流中。為了讓魚游水的擺動得更加自然，更是耗時1年不斷調整改進，電機系研究所教授姚立德表示：「我們花了非常多的心思在分析、寫程式，最後魚才會栩栩如生！」由此可知電影處處都充滿巧思與細節，也是為了讓觀眾與期待已久的戲迷們，能夠在大銀幕中獲得更獨特的觀影享受。電影將於明年1月28日農曆春節上映。