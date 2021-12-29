台中市第二選區立委補選，將在1月9日投票，選情緊繃，目前形成國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀兩強競逐局面。資深媒體人尚毅夫認為，霧峰、烏日這兩區開完票，就可以決定勝負了。

尚毅夫28日在政論節目《新聞面對面》中表示，現在台中第二選區大概有5%到8%投票的民調測不出來，往往可能影響勝負，就可能3%或2%。其中有幾個區塊，第一個就是中間選民，立法院包括一些的作為，也會影響中間選民投不投票，比如看到民進黨在立法院這麼強勢，可能會覺得，民進黨好像人已經夠了，再多一席，會不會搞得更離譜。

第二個返鄉投票也是一個關鍵，因為1月9日剛好是期末考，另外，就是新住民跟中間選票，如果其他選票，如果走到投票所，大概都會投民進黨。

尚毅夫指出，在這一次補選基本盤裡面，比較關鍵的是烏日裡面，民進黨能贏多少；還有雙方勢均力敵的霧峰，當然國民黨跟顏家在霧峰施加的力道，可說是選舉有史以來最強的，也就是要看霧峰到最後的勝負差及烏日的勝負差，可能這兩區開完票，就可以決勝負了。