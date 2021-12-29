受惠於美國房市火熱、房地產價值上揚，不動產投資信託基金（REITs）2021年表現亮眼。但此成長動能在2022年恐遭遇阻力，主因在於Omicron變種病毒疫情升溫，打亂數百萬勞工明年1月重返辦公室計畫，而這恐怕打擊相關房地產市場。

不動產分析公司Green Street數據顯示，截至2021年12月23日為止，FTSE NAREIT Equity REITs指數今年迄今大漲36％，遠高於標普500指數的26％漲幅。若此趨勢不變，那2021年將是該指數1976年以來績效最佳年度。

但部分分析師警告，重押REIT的策略在新的一年不見得奏效，提醒投資人務必注意。

首先，REIT2021年強勁反彈，原因之一是2020年表現太差。疫情重創零售房地產與辦公大樓市場，導致REIT類股2020年大跌8％，遠不如標指的18.4％漲幅。此外，REIT與其他類股相同，新的一年同樣得承受通膨問題與利率攀升的衝擊。