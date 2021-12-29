1名19歲女病患日前到耳鼻喉科看診，她說自己聲音變得沙啞，連呼吸都有怪聲音，被內視鏡檢查後發現喉嚨內部竟「長滿菜花」，她則不斷喊冤沒發生性行為；醫師則解釋菜花（人類乳突病毒）感染途徑除了性行為，還有在出生時經過母親產道遭感染，原來女病患是遭母親感染，而病毒症狀直到近日才發作。

耳鼻喉科醫師張益豪在節目《醫師好辣》中分享，他曾遇到1名女病患前來門診時聲音相當沙啞，就連吸氣、吐氣都有怪聲音，他當時為對方做內視鏡，「不做還好，做進去看到她聲帶上面長滿菜花」，因為菜花範圍太大，他趕緊請他的師父來看，確認為「人類乳突瘤病毒感染所引起的菜花」。

張益豪分享，1名19歲女病患日前到耳鼻喉科看診，她說自己聲音變的沙啞，連呼吸都有怪聲音，遭內視鏡檢查發現喉嚨內部竟「長滿菜花」。（翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）

張益豪說，該症狀已經無法打針吃藥，最後只能動手術電燒切除，他事後詢問病患有無發生性行為，對方則再三強調沒有，他則解釋菜花還有一種傳染途徑是在孩童出生時經過母親產道被感染，該女病患應該是小時候就已感染，直到18歲才嚴重病發、甚至阻塞呼吸道，未來若免疫力下降仍有可能再度復發。

張益豪解釋菜花還有一種傳染途徑是在孩童出生時經過母親產道被感染，該女病患應該是小時候就已感染，直到18歲才嚴重病發、甚至阻塞呼吸道。（翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）

據ETtoday報導，振興醫院婦產部醫師李偉浩表示，菜花（病毒疣）為人類乳突病毒感染所造成，嚴重的感染者會因為感染病毒而罹癌，目前最常見的感染途徑仍為性行為，其潛伏期可能長達數月，從曾經感染過就要定期回診追蹤，確保未復發並傳染給他人。