眾多網友紛紛安慰女子。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

一名女子心情十分失落地上網表示，撿到1000元走了15分鐘送去警察局，失主很快出現，卻連一句謝謝也沒有，女子最近恰巧遇到一堆倒楣事，正逢低潮，覺得自己想當好人卻連一句謝謝都沒聽到，十分難過。超過3千名網友替她按讚打氣，並紛紛留言鼓勵：「好心會有好報的，謝謝妳」、「當作積德行善吧！謝謝妳」。

女子在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文：「撿到一千塊走了十五分鐘去警察局，沒多久失主就出現，也沒有要求十分之一，但一句謝謝也沒有。最近剛好一堆倒楣事、各種難關，一整個很想哭，想當好人連一句謝謝都沒聽到」。

3000多名網友對這篇貼文按下表情符號，許多網友更留言鼓勵：「好心會有好報的，謝謝妳」、「當作積德行善吧！謝謝妳」、「你很棒，年前遇到不好的事情，年後會發的」、「做自己認為對的事情就好，不要太在意別人。您的善心，天都有在看」、「雖然不是我的，但謝謝妳(抱」。

女子也回應眾多網友的安慰：「謝謝留言謝謝的大家 我又想哭了」，並表示自己不是想要求回報，如果想要求回報的話，自己不會去幫忙那些被路殺的小動物；只是自己的家庭教育，讓她時刻不忘跟人說謝謝，如果連要一個謝謝都是奢望是回報，那難怪社會越來越冷漠。她也謝謝跟她說謝謝的眾人，「你們很暖，謝謝你們在難受之際給我溫暖。…然後謝謝我阿嬤，我阿嬤教的，我阿嬤很棒」。