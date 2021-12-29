俞飛鴻（右）調教清純女學生馬思純。（甲上提供）

許鞍華執導愛情史詩鉅作《第一爐香》，改編自華語文壇傳奇作家張愛玲的成名作《焚香爐：第一爐香》，故事背景設定在以上世紀40年代的香港，來自上海的女學生葛薇龍舉家搬到香港，後又因為家道中落，獨留葛薇龍一人繼續升學，只能投靠嫁入當地豪門作妾的姑媽「梁太太」俞飛鴻，明知姑媽城府極深、男女關係混亂，依然以成為上流社會的新寵兒作為交換條件，接受姑媽的金援與調教，又不幸錯愛紈絝子弟喬琪喬，就此走向墮落之路。

女主角葛薇龍從女學生逐漸變成輕熟人妻，相當考驗演員功力，以《七月與安生》奪下金馬影后的馬思純，對戲時氣勢也絲毫不輸給眾資深前輩，聊起這個角色，馬思純認為她原本只是個天真單純的女學生，在時代變遷的過程中，因為自己情感與家庭的關係，做出無奈或也可能是最正確的選擇，道出箇中辛酸。而將葛薇龍推向深淵的推手姑媽「梁太太」則找來曾參演吳宇森《太平輪》的俞飛鴻飾演，這次演出爭議角色成為影迷焦點，俞飛鴻表示：「強勢底下，希望也有一些瞬間能展現出她的寂寞，內心的一些東西。」在拍攝過程中感同身受了梁太太強勢外表下隱藏的寂寞感。

許鞍華對俞飛鴻讚譽有加，透露當時是她主動爭取該角色，讓自己非常驚訝，認為俞飛鴻還很年輕貌美、氣質端莊，但是經過一段相處，發現她的性格裡有著和梁太太相似的堅強特質，對她讚不絕口：「她的戲劇訓練很好，剛開始合作的時候，大家都有點戰戰兢兢，但她越演越好，我覺得她核心的東西都演出來了，而且她沒有過分，都是在眼神、肢體語言裏頭，不是潑婦罵街那種，這場合作是非常愉快的。」馬思純也盛讚俞飛鴻有如女王般氣勢，就是姑媽梁太太本人。

彭于晏飾演的高端渣男喬琪喬更是手段高明，剛認識時就擺明只想玩玩，向馬思純放話，用一雙電眼勾引著對方，為了確保自己能享受榮華富貴，不惜利用馬思純的愛，讓她淪為男人玩物。彭于晏也不忘為角色平反：「他不結婚我認為是因為父親，他父親有很多老婆，他可能也覺得自己越來越像他爸，所以他可能也覺得，如果我結婚的話，我會對不起另外一半，我會讓另一半像我媽一樣，所以相對來講在這個故事裡，我覺得喬琪喬是最知道自己在哪裡，而且也是最敢面對自己的人。」也笑說喬琪喬是20幾歲的小夥子，體力很好、到處交女朋友，但自己年紀有點大，其實是個挑戰。

預告中彭于晏頻頻爆出驚人台詞，被網友整理成一套渣男語錄，包含「我是不打算結婚的，就算我有能力結婚我也不配，在50歲以前都不可能成為一個令人滿意的丈夫」、「開誠布公和你說吧，因為你是個好女孩，千萬別在我身上耽誤了」、「我不能答應你結婚，我不能答應你愛，但是我能答應給你快樂」，讓粉絲直呼張愛玲筆下的男人都一個比一個無情，女主角葛薇龍的境遇是現代女性的警世教材。該片將於明年1月14日在台上映。

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