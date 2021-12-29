美國商業環境風險評估公司(BERI) 2021年12月發表的今年第3次「投資環境風險評估報告」，台灣的投資環境風險評比(POR)排名居全球第4名，與今年第2次相同。不過值得注意的是，在三個子項中的政治風險指標，較上一次倒退3名，落到28名，創有統計以來最低排名紀錄，顯示外商眼中，我政治風險逐步走高。

據了解，政治指標倒退嚕，跟四大公投舉辦，國內政黨對立氣氛濃厚有關，當然跟兩岸緊張共機頻頻擾台也是原因。

BERI於每年4月、8月及12月會發布一次「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

12月這次最新報告，台灣投資環境風險評比總分雖較上次小跌1分，為60分，但名次未變，仍居第4名，在全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。展望2022年，台灣排名預估可望前進1名，到全球第3名。

今年8月的報告，我政治風險指標排25名、40分，已經走跌，沒想到最新報告為28名、38分，名次與分數雙雙繼續倒退。而且28名名次，也是BERI有統計以來，政治風險指標最低排名。

除政治風險外，其他營運風險指標，我們是全球第3名。匯兌風險指標，則是全球第1名，這也是台灣整體投資環境能夠位居全球第4最大助力。經濟部解釋，匯兌風險共有4項副指標，台在「國際儲備」、「外匯創造能力」及「國外負債」均排名全球第1。另經常帳結餘受益於全年整體強勁的貿易表現，前個9月順差躍升至802.52億美元；年初核准外國直接投資(FDI)開始回升並保持成長趨勢。