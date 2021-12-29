今年聖誕老人為華爾街捎來一份大禮，美股耶誕行情開展首日，就創下了20年來最佳表現。按照以往經驗來看，如果耶誕行情首日起漲至少1％，美股在為期7天的耶誕行情平均漲幅可達3.3％，緊接在來年的1月還有可能續漲。

耶誕行情最早是由《股票交易員年鑑》(Stock Trader s Almanac) 作者赫許（Yale Hirsch）所提出。他提到每年12月的最後5個交易日與來年的頭兩個交易日，美股通常傾向走高。

LPL金融公司首席市場策略師德瑞克（Ryan Detrick）解釋，這段期間美股表現之所以強勁，除了對於新一年的樂觀氣氛，另外年終假日的消費支出、交易員休假與機構經理人進行作帳等，都為美股帶來支撐。不過更重要的是，市場多頭相信聖誕老人會來派發禮物。

根據美銀資料分析，自1928年以來標普500在這段期間上漲的機率將近79％、平均漲幅為1.7％。至於過去10年，標普500在耶誕行情期間下跌只有兩次。至於在其它上漲的8年，指數漲幅平均為1％。

今年的耶誕行情始於周一（27日），美股全面收紅，標普500指數更收高近1.4％，以4791.19點報收，不僅再次改寫紀錄新高，也創下2000年以來耶誕行情最佳起漲走勢。

資料顯示，若該指數在耶誕行情首日上漲至少1％，接下來續漲的機率為百分之百，平均漲幅為3.3％。

此外耶誕行情還將帶動來年的1月走勢。按照以往經驗，一旦美股在聖誕行情走高，接下來的1月美股很可能持續上揚，平均漲幅為2.94％、漲幅中值則為3.7％。

不過赫許也曾經提過，如果「股市沒有成功召喚聖誕老人、投資者可能要大喊熊來了！」

德瑞克補充，如果美股在耶誕行情不漲反跌，來年的1月也會跟著挫跌，該情況過去曾發生在1999、2005、2008、2015與2016年。