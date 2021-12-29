明星夫妻張庭和林瑞陽在淡出螢光幕後，轉換跑道至大陸發展微商，賺到身家有人民幣300億元（新台幣1200億元），美滿生活令外界稱羨，但未料28日被爆出旗下「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭查處，被凍結人民幣6億元（約新台幣26億元），震驚大眾；而昔日張庭介紹8億百坪豪宅影片也被挖出，她還自豪「第一次來的人會迷路」，讓網友痛批「傳銷害人不淺」。

張庭和林瑞陽身家驚人，昔日更曾說出「錢多到花不完」，但昨（28）日旗下達威爾公司因涉嫌透過網路從事傳銷活動，遭到查處，約人民幣6億元（約新台幣26億元）的資金遭凍結；事情曝光後，當地網友也開始對夫妻倆撻伐，挖出黑歷史和炫富影片，讓人忿忿不平。

張庭昔日介紹豪宅影片被挖出，引起網友撻伐。(圖/ 摘自微博)

過去張庭曾大方公開位在上海精華地段的近5百坪豪宅，當時房價高達約人民幣2億元（約新台幣8.6億元），連採訪的人都驚呼，客廳到廚房距離太遙遠，張庭當下居然自豪地笑說，「第一次來我家的人都會迷路」；除了豪宅內華麗的裝潢，張庭介紹自家的空中花園時，更是嚇壞所有人，畫面中精緻造景、小朋友跳床和菜園，宛如世外桃源。

張庭昔日介紹豪宅影片被挖出，引起網友撻伐。(圖/ 摘自微博)

該影片被挖出後再度掀起熱議，原本令人稱羨的幸福家庭，如今卻引起網友撻伐，「所以說想發財不外乎就是坑蒙拐騙」、「他們早該被查了，之前去哪都是它們的傳銷廣告，整洗腦騙術」、「傳銷害人不淺」、「畢竟傳銷來錢快，有下線們天天雙手送上白花花的錢」、「多少人的血汗錢打造的豪宅呢」。