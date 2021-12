呂士軒同門的歌手盧栗莉自啦啦隊Lamigirls出身,近來興奮宣告重披戰袍為PLG職籃「鋼鐵人」隊效力挺老家高雄勁旅,斜槓樂當「啦啦隊歌手」,更預告將發行全新單曲〈DTTH〉,充滿曖昧感的歌詞搭配電音節拍讓人聽來充滿戀愛感,坦言歌詞靈感來自自身感情觀及對未來另一半想像的盧栗莉自曝單身長達五年時間。

她有著亮麗外型、性感健美身材,但卻因「佛系戀愛」而自斷桃花,新年新願望許下想談戀愛的盧栗莉透露未來真命天子條件其實外在不設限,「內心很渴望能找到一個跟對方一起浪費時間『耍廢』也能很開心的人。」而藉著〈DTTH〉新歌洩感情觀的盧栗莉坦承自己是那種一談戀愛就會陷下去的人,也因此這幾年決心專心衝事業,但也因此自斷桃花,她表示:「DTTH是down to the hell的縮寫,在講的是兩個人在曖昧過程的內心小劇場跟確認關係期間一退一進的感覺,只要是對的人,就算一起down to the hell都變得好玩。」

盧栗莉相隔五年重拾啦啦隊身分,坦言有種「最熟悉的陌生人」的感覺,她表示:「當歌手做音樂比較自我一點,需要往內探索挖掘自己很多的情緒跟感受,而當啦啦隊則是情緒要外放,要拿出最大的熱情來感染球迷們,兩種身分切換還在適應中,所以一開始剛上場的時候有點不習慣,要把所有的熱情跟笑容全部的再拿出來覺得有點害羞,不過跳完開場舞以及球賽開打的興奮感還有第一場跟球迷互動完,就被現場氣氛感染,那種很自然的熱情感覺就突然回來了。」