韓國經濟日報 (KED) 的報導，韓國主要汽車製造商-現代汽車(Hyundai)關閉了引擎開發部門，標誌著內燃機 (ICE) 之路的終結。

現代汽車是在12月23日關閉該公司的引擎研發部門南陽研究中心(Namyang R&D Center)， 1.2萬名研究人員重新安排工作。

現代汽車表示，全球汽車業都正在以相當快的速度轉型到電動汽車方面，而電動汽車是一個截然不同的領域，它們沒有引擎，變速系統也完全不同，因此已完全不需要引擎內燃機開發部門。

現代汽車成立於1983年，到了1991年，正式推出了第1款自品牌汽車-Alpha，之後又陸續推出Beta、Ta和Nu等，如今現代汽車已成為世界前5名的汽車製造商。

如今汽車業將面臨巨大轉型，現代汽車將要開發車用電氣化設備。新上任的研發部門負責人朴正國(Park Chung-kook)表示，在汽車工程術語中，電動汽車沒有動力系統，因為發動機不從燃料中產生動力。相反的，它是一套傳動系統，電力驅動馬達，再由傳動系統驅動車輪。

朴正國說，汽車業電動化的速度比原先設想的更快，原本估計2040年才會迎來電動車時代，然而現在看來，到2030年電動車可能就會主導汽車市場。