「美國海軍學會新聞網」（USNI）28日報導，美國海軍「杜魯門號」（CVN 75）航空母艦打擊群，已暫停原定前往中東的行程，目前正於地中海停留。北大西洋公約組織（NATO）先前警告，若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，將付出「高昂的代價」。

根據報導，1日離開維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）和佛羅里達州麥港（Mayport）、14日就進入地中海海域的「杜魯門號」航艦打擊群，並未依計畫通過蘇伊士運河前往美國中央司令部（USCENTCOM）轄區，而是停留在希臘和義大利之間的愛奧尼亞海（Ionian Sea）中。

美國歐洲司令部（EUCOM）發言人史畢克斯（Bill Speaks）上校確認，「杜魯門號」航艦打擊群正在第6艦隊轄區範圍行動，但拒絕對未來行動發表評論；1名官員告訴USNI，此行程變更獲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）許可，目的是向歐洲盟友證明美國對該區域的安全承諾，但拒絕透露是否與俄羅斯大軍於烏克蘭邊境集結一事有關。

北約先前已在聲明稿中指出，對大量俄軍於烏克蘭邊境「無理由且不正當」的軍事集結表達嚴重關切，呼籲其立即緩和局勢、藉外交管道解決問題，並強調該組織將「採取一切必要措施」確保盟國安全，對烏克蘭的任何進一步侵略都會「產生巨大後果並付出高昂代價」。

「杜魯門號」航艦打擊群除「杜魯門號」之外，還包括神盾巡洋艦「聖哈辛托號」（CG 56），神盾驅逐艦「柯爾號」（DDG 67）、「班布里吉號」（DDG 96）、「葛瑞夫里號」（DDG 107）和「杜漢姆號」（DDG 109），以及挪威皇家海軍「南森號」巡防艦（F310）。

文章來源：SECDEF Orders U.S. Carrier USS Harry S. Truman to Stay in Mediterranean to Reassure Allies
文章來源：Statement by the North Atlantic Council on the situation in and around Ukraine
美派航艦出這任務 議員哀嚎：畢生最大戰略錯誤
艦隊高調「環島」日本一圈 中俄這目的比軍事合作重要
#美國 #烏克蘭 #俄羅斯 #航空母艦 #杜魯門