「美國海軍學會新聞網」（USNI）28日報導，美國海軍「杜魯門號」（CVN 75）航空母艦打擊群，已暫停原定前往中東的行程，目前正於地中海停留。北大西洋公約組織（NATO）先前警告，若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，將付出「高昂的代價」。

根據報導，1日離開維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）和佛羅里達州麥港（Mayport）、14日就進入地中海海域的「杜魯門號」航艦打擊群，並未依計畫通過蘇伊士運河前往美國中央司令部（USCENTCOM）轄區，而是停留在希臘和義大利之間的愛奧尼亞海（Ionian Sea）中。

美國歐洲司令部（EUCOM）發言人史畢克斯（Bill Speaks）上校確認，「杜魯門號」航艦打擊群正在第6艦隊轄區範圍行動，但拒絕對未來行動發表評論；1名官員告訴USNI，此行程變更獲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）許可，目的是向歐洲盟友證明美國對該區域的安全承諾，但拒絕透露是否與俄羅斯大軍於烏克蘭邊境集結一事有關。

北約先前已在聲明稿中指出，對大量俄軍於烏克蘭邊境「無理由且不正當」的軍事集結表達嚴重關切，呼籲其立即緩和局勢、藉外交管道解決問題，並強調該組織將「採取一切必要措施」確保盟國安全，對烏克蘭的任何進一步侵略都會「產生巨大後果並付出高昂代價」。

「杜魯門號」航艦打擊群除「杜魯門號」之外，還包括神盾巡洋艦「聖哈辛托號」（CG 56），神盾驅逐艦「柯爾號」（DDG 67）、「班布里吉號」（DDG 96）、「葛瑞夫里號」（DDG 107）和「杜漢姆號」（DDG 109），以及挪威皇家海軍「南森號」巡防艦（F310）。