網友一看表示是詐胡，要一賠三。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

麻將是不少人喜愛的休閒娛樂，不過麻將的規則十分複雜，不熟悉規則時恐怕會鬧出笑話。一名網友上網分享一副牌，說朋友堅持這副牌有胡，大家吵到快翻臉了，因此上網請教大神。眾多網友一看，立刻表示：胡了啊！一賠三。

一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》分享一副牌的照片，表示朋友堅持有胡，大家吵到快翻臉了，因此上網請教大神。照片顯示這副牌包括：六萬六萬四餅五餅六餅六餅七餅八餅九餅「4張二條」和3張紅中，而朋友摸進的牌是九餅。（照片中三、四條是多的）。

眾多網友看完哈哈大笑，紛紛回應：「胡了啊！一賠三」、「詐胡賠三家」、「相公」、「大相公呀」、「有胡，只是賠三家！」、「那個二索是來亂的膩」、「相公啊，槓了牌要補一張，沒槓出來握手牌這樣就是少一張」。

按照麻將規則，4張一樣的牌，必須摸牌後暗蓋於門前，並於槓尾補牌，稱為「暗槓」；網友分享的這副牌，有「4張二條」卻沒有暗槓摸牌，等於是少一張牌相公，不能胡牌。推倒牌喊胡牌算「詐胡」，應依底注加牌面台數分別賠付三家，莊連拉之台數則另與莊家單獨計賠；若莊家詐胡，除底注加牌面台數以外，莊連拉之台數應一併計入分別賠付三家。