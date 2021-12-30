台灣財經刑法研究學會、法稅改革聯盟等10個民團，29日下午在台大校友會館舉辦國際記者會，認為台灣號稱亞洲民主自由燈塔，但對太極門案處置不公、現場並公布13日國際權威的人權雜誌《寒冬》，集結25位國際專家寫信連署給總統蔡英文，敦促盡速解決太極門案。

主辦單位表示，台灣仍存在威權遺毒，稅務獎勵金助長官員濫開稅單，造成無數無中生有的冤假案件。被稱為法稅228的太極門案就是集人權迫害的案例，更引起國際關注。在給蔡總統的連署公開信中指出：「這場鬧劇，顯然有損台灣自詡是民主和人權燈塔的名聲。」

義大利新興宗教研究中心創辦人暨《寒冬》雜誌總編輯Dr. Massimo Introvigne，透過影片越洋提出4點聲明：

1、所有研究此案的國際學者和人權專家都是台灣的朋友，支持台灣。

2、作為台灣的朋友，我們關心台灣的國際形象。如果有人在台北街頭抗議他們的人權受到侵犯，我們就很難支持台灣作為民主和人權的燈塔。

3、太極門案不解決，台灣的國際形象將繼續受損。因此不解決太極門案，就是台灣送給敵人最好的禮物。

4、唯一可能解決的方案是透過政治。

現場播放稅災影片，包括歸國學人葉揚春、最衰公益律師黃文皇、台灣愛迪生L博士、違法稅單萬年不死的林王越、欠費一萬八祖厝差點被拍賣的陳青旭、無營業卻遭濫稅的簡永松、補習班沒買成卻被追稅化療救命錢被扣押的吳沛純、太極門等多個案例現身說法。

比利時人權無國界組織創始人Willy Fautré在影片中指出：「公務員稅務獎勵金制度，將導致人民遭受歷時數年甚至數十年、不當的財務和司法騷擾。證明這個制度是國家內部組織貪腐的一種表徵。」

影片播出1996年侯寬仁檢察官以假證據、假證人誣陷太極門，以刑、稅夾殺，稅務員史越生的不實證詞被當作起訴逃漏稅主要的證據。史越生於癌末良心發現，接受記者採訪，還原當時被迫配合檢調的真相，「侯寬仁找我去套圈圈，是打混。」是調查局市調處，仍執意要他「就這樣辦」。

前高雄國稅局簡任稽核黃坤光表示，任何民主法治政體國家的政權行使，必須是依法治理，不能法外治理。查核逃漏稅非檢察官之權，侯寬仁自身產製偽證構陷人民入罪，這種法外治理，自始就無效。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆指出，國家現在是變本加厲要欺負台灣的稅民，以前稅務訴願要繳二分之一或提供擔保，否則財產會被強制執行，最新的修法改成3分之一，執行是馬上開始，不必等司法審判，修法修到最後人民連訴願權、救濟權都沒有了，稅務機關開了錯誤的稅單過了15年還可以不必追究，這是什麼立法？是要把人民再逼到更死角，非得要抄家滅族不行。