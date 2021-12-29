年關將近，上班族除了期待尾牙抽獎，也關心自己年終能領多少，有一名任職證券業的網友抱怨，看到有金融業公布年終最高12個月，就覺得不符事實，坦言「有超過一個月就要偷笑了」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，看到富邦、台新、國票金宣布年終最高上看12個月的報導，讓他忍不住抱怨「哪來12個月？我真有的話，我請所有按讚的人吃雞排」，透露券商的手續費都退給客戶，營業員獎金也難賺，每一億的獎金頂多幾千塊，卻難逃被客戶質疑賺很大，坦言「年終要是超過一個月就抿著嘴偷偷笑了」。

貼文引起網友討論，不少人點出「最高」才是關鍵字，「最高上看12個月，只是那個人不是你」、「文字遊戲，看懂的人就知道有人不是那些最高的」、「董事長23個月，小員工1個月，二人平均⋯12個月」、「上看12個月…下看不知道真正的心酸」。

也有過來人分享案例，「通常都是企業中某一個人或單位有這水準，就會被拿來大肆報導（或是企業自己宣傳），一般員工就1.5~2個月就不錯了」、「依我自己過去金融業的經驗就1.5，好一點2.5」、「富邦真的有，不過要分三年領，但三年後就可以領前兩年的，也是一樣啦」、「頂級的營業員是真的賺很大沒錯，但大部分沒有」。