旅宿業者吸客活動求新求變，結合戲劇元素讓賓客產生共鳴更是吸引人。台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館攜手插畫家Abei在館內策劃「Movie Coffee Scene」展覽，以留住電影裡的咖啡為概念，用黑白線條勾勒出10部經典電影的咖啡場景，並推出展覽限定周邊商品，更推出台南風格咖啡店跑店計畫及住房專案搶客。

U.I.J今年推出的跑店計畫「Coffee [email protected]」串連26間台南人氣風格咖啡店，跑店套組包含飲品兌換券、Abei繪製26間咖啡店地圖方巾，加上產於日本金屬工藝聖地新潟縣燕市的Glocal Standard Products不銹鋼杯，每個杯面都用手工塗裝，相當有溫度；套組還內含1組遠傳friDay影音電影序號，能觀看展覽電影。此外，展期更推出限定住房優惠，入住即可將創作織毯帶回家。

位於花蓮的太魯閣晶英酒店搶搭台劇《茶金》熱潮，即日起推出限定系列茶品，以劇中主角名設計出「茶金菠蘿蜜」、「茶虎茗釀」及「茶心」3款茶飲，每杯300元+10%，旅人可透過細細品茶，體驗富人文故事的享受。

與知名影集《華燈初上》同樣位於「條通」的台北中山希爾頓逸林酒店則在即日起每周三下午5點至晚上9點，於1樓La Salle森酒吧推出「紅鞋宴」活動。活動期間穿著任一款式的紅鞋至酒吧消費，即享指定飲品買1送1，包含店內最受歡迎的甜點調酒「蘋果派」、「奶油洛神花」，冬季限定的「熱紅酒」、「香料奶茶」，以及為女主角羅雨儂和蘇慶怡分別打造的「紅皇后」和「性感女郎」等，共12款飲品都享折扣。

【飲酒過量 有礙健康】