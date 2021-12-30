「這個字，我明明寫過很多遍，為什麼還是錯！」

「可能不是練習不夠，應該是方法有錯。」

親愛的胖丁：

今天你一進家門便垂頭喪氣地拿出國語考卷要我簽名，我大概猜到你悶悶不樂的原因，明明重複寫過很多遍的國字，考試時仍是寫錯，媽媽完全可以明白，這種很努力卻沒達到預期效果的落寞。

想你不過小學二年級，國語單科一次段考範圍就有近一百個驚人生字量，筆順之外還要弄懂字形字義、課文、語意等等，媽媽心疼你承受不小壓力，而你從來也不是個學習散漫的孩子，但目前你的學習信心明顯受挫，已經會的字可以很快寫出來，但不會的字就算多寫幾遍，考試時仍舊卡住的瓶頸，使你意志頗為消沉。

「漫不經心地重複同一件事毫無助益，重複之目的在發現自己的弱點，並聚焦於加強弱點，嘗試以不同方式改善，直到找出最佳策略為止。」——安德斯．艾瑞克森、羅伯特．普爾《刻意練習：原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法》。

胖丁啊，你是否覺得這段話讀來特別有感？或許現在寫國字的成果不如預期，並非是你寫不夠而是方法錯，既然「重複抄寫」行不通，我們就尋找另一種方式突破現有困境，聽說這幾年「刻意練習」很流行，我們不妨就來試試看好嗎？

關於刻意練習媽媽理解如下：首先訂出一個明確可執行的目標，而此標準需超出你現有能力一點點，意即書中所強調的「跨出舒適圈」；其次，在練習時務必保持「高度專注」；最後，重複練習直至該技能或該知識精熟為止。

「一般練習」與「刻意練習」都涵蓋重複概念，但仍有細微不同，「刻意練習」強調每次練習皆須找出自己不足之處，最好有導師或教練透過「立即回饋」的方式監測練習品質，因為作者認為，透過分析練習表現找出不足之處，並維持高頻、高強度的練習，是各領域專家出類拔萃的關鍵。

但回家後老師無法隨侍在側，媽媽也還有小可丁要顧，沒辦法天天陪你寫作業，所以如何在回家練習寫國字時，找出一個不僅能讓你獲得即時回饋，且可獨立衡量學習成果的方式取代照抄式土法煉鋼，成為我們現在首要突破的困難點，所以這個表格我們是這樣用的：

目標設定：考前把應試範圍內的國字通通搞定，並盡量縮短考試時的時間反應。

練習方式：把相對應的注音寫下來，用「回想方式」寫出正確國字。

提升難度：限制作答時間。

立即回饋：寫對的立刻打勾，寫錯的立即訂正。

檢討改進：針對寫不出來的字討論記憶方法。

重複上述過程直到掌握每個國字。

媽媽覺得「刻意練習」的概念真的不錯，複習國字如果也「現寫現改」，印象也就最深刻囉。

(本文摘自《陪讀的刻意練習》/三民書局)

(圖/《陪讀的刻意練習》三民書局)

【內容簡介】「獲取知識的過程，本身便是一個取之不盡的快樂泉源。」

「陪讀的最終目的是讓孩子自主學習」

這是一段母親與心頭肉的學習之旅，

邀您一起透過陪讀，發掘更多學習的可能性

在孩子理解學習的意義並從中體會到快樂，進而能夠自主學習之前，家長陪讀是一個重要的階段。本書集結作者陪讀近三年的各種疑難雜症，以及從不同教養書籍中整理出來的「方法集」，以寫信給孩子的方式，融入親子日常對話，溫柔地分享一位媽媽的陪讀心得。

本書分別從四個不同面向循序漸進地看待「陪讀」：哲學（陪孩子討論學習的意義）、認知心理學（陪孩子找到學習與記憶的關係）、成功學（陪孩子建立學習習慣）、情緒教養（跟孩子一起處理學習及陪讀中的各種情緒），作者希望能藉由分享自己不同的教養處境，與讀者碰撞出新的火花，以「新視角」重新看待「陪讀」這件事。

★向孩子說明「學習的意義」及「為什麼要學習」

★實務技巧：寫作業、做筆記的方法、時間管理……

★家長陪讀的收穫與反思：珍惜孩子的特質、沒有標準教養方程式……

★精美插圖：重現陪讀實況，讓孩子更能掌握學習狀態

★原創複習表格：作者根據陪讀經驗設計，輔助孩子更有效率地複習

※隨書送《刻意練習國字本》

【作者簡介】雙丁麻麻

網路親子作家，育有兩個兒子「胖丁」及「小可丁」，常與出版社合作推薦兒童繪本，各大網路平台如媽咪拜、媽媽經、波波黛莉、女人皮等駐站作家，著有《給心頭肉的注音習作本》。

對於教養類議題十分關注，鑽研大量相關書籍及文章，樂於彙整吸收到的知識，將其在陪孩子讀書的過程中反覆實驗，逐漸整理出屬於自己與孩子的一套共學系統。