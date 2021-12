「媽媽,某某某天生數學就很好,所以他數學真的很強。」

「其實你只有說對一半喔……」

親愛的雙丁:

陪你們準備過一次大考,親身體驗過你們承擔的學業壓力,那種從前被考試與作業一點一滴搾乾的無所適從瞬間湧上心頭,雖然經過幾次教改,你們得以擺脫「背多分」式的填鴨教育,但學業壓力似乎不減反增,仍是有許多大大小小的考試與作業需要含淚面對。

一方面我嘗試陪你們跨越學習障礙,另一方面卻也陷入深深的自我懷疑,更擔心自己是否親手將你們送往教育的普羅克拉斯蒂鐵床(A Procrustean Bed),普羅克拉斯蒂是希臘神話中的一名強盜,也是一名旅店主人,聲稱旅店內鐵床適合任何身材的旅客,他會將綁架來的旅客綁在床上,若是旅客太矮便用機器硬將他拉長,若是旅客太高便鋸斷他的腳,不顧旅客的生死和意願,無論如何都要將他們打造成符合鐵床大小的人。

媽媽不知道現有教育體制,是否也是一張普羅克拉斯蒂鐵床,太多關於教育的標準化和制度化,似乎讓所有長大後的孩子都變得很像,你們正好是參與108課綱的一代,「適性揚才」為教育改革的重點,在重視孩子的個別性與多樣性的主軸下,或許我們還能看見一絲曙光?

「不放棄每一個孩子,幫助孩子發現天賦並發揚光大」是媽媽接觸108課綱後所領會的心得,乍聽之下與我所採取「學習是為了發現與實現自己本性」的立場相符,但就媽媽的人生經驗裡,我認為「討論天賦」的灰色地帶很大,在天賦究竟是「與生俱來」或是「可後天培養」的論點上就有不同持方,有的人小時了了,但大未必佳;有的人人生前半場表現平平,但後半場光芒萬丈,所以若要把所有事都硬跟天賦扯上關係,那還真說服不了媽媽。

但我還是得想辦法發現你們的天賦,沒想到還真有本名為《發現天賦之旅》的書,作者是人稱世界教育部長的肯.羅賓森(Ken Robinson),起初我確實有點被翻譯誤導,但讀完後媽媽對於天賦有新看法,認為英文書名更能精確表達作者的觀念:Finding Your Element: How to Discover Your Talents and Passions and Transform Your Life.

肯.羅賓森認為天賦是先天能力與後天努力的結合,如何協助孩子發現天賦可從兩大方向著手:

發現孩子的特定優勢。

觀察孩子對哪些事物充滿熱忱。

至於如何讓孩子天賦發光,則是我個人覺得最困難的部分,除了找到先天優勢和熱情之處之外,還要透過教育和訓練將天賦與熱情結合,並在生活中加以應用與精進,因為肯.羅賓森特別提醒:就算你天生展現某方面的傾向,也不表示你自動就會成為這方面的專家。

「天生知道螺絲起子怎麼使用,並不保證你會成為木工達人。能夠輕易理解數學原理,並不會讓你成為工程師。對視覺具有敏感度,也不足以讓你成為稱職的設計師。」——肯.羅賓森《發現天賦之旅》(p. 78)。

所以雙丁啊,光有天賦不會發光,要結合天賦和努力,才有可能邁向「自體發光」之路!

(本文摘自《陪讀的刻意練習》/三民書局)

【內容簡介】「獲取知識的過程,本身便是一個取之不盡的快樂泉源。」

「陪讀的最終目的是讓孩子自主學習」

這是一段母親與心頭肉的學習之旅,

邀您一起透過陪讀,發掘更多學習的可能性

在孩子理解學習的意義並從中體會到快樂,進而能夠自主學習之前,家長陪讀是一個重要的階段。本書集結作者陪讀近三年的各種疑難雜症,以及從不同教養書籍中整理出來的「方法集」,以寫信給孩子的方式,融入親子日常對話,溫柔地分享一位媽媽的陪讀心得。

本書分別從四個不同面向循序漸進地看待「陪讀」:哲學(陪孩子討論學習的意義)、認知心理學(陪孩子找到學習與記憶的關係)、成功學(陪孩子建立學習習慣)、情緒教養(跟孩子一起處理學習及陪讀中的各種情緒),作者希望能藉由分享自己不同的教養處境,與讀者碰撞出新的火花,以「新視角」重新看待「陪讀」這件事。

★向孩子說明「學習的意義」及「為什麼要學習」

★實務技巧:寫作業、做筆記的方法、時間管理……

★家長陪讀的收穫與反思:珍惜孩子的特質、沒有標準教養方程式……

★精美插圖:重現陪讀實況,讓孩子更能掌握學習狀態

★原創複習表格:作者根據陪讀經驗設計,輔助孩子更有效率地複習

※隨書送《刻意練習國字本》

【作者簡介】雙丁麻麻

網路親子作家,育有兩個兒子「胖丁」及「小可丁」,常與出版社合作推薦兒童繪本,各大網路平台如媽咪拜、媽媽經、波波黛莉、女人皮等駐站作家,著有《給心頭肉的注音習作本》。

對於教養類議題十分關注,鑽研大量相關書籍及文章,樂於彙整吸收到的知識,將其在陪孩子讀書的過程中反覆實驗,逐漸整理出屬於自己與孩子的一套共學系統。