「媽媽，某某某天生數學就很好，所以他數學真的很強。」

「其實你只有說對一半喔……」

親愛的雙丁：

陪你們準備過一次大考，親身體驗過你們承擔的學業壓力，那種從前被考試與作業一點一滴搾乾的無所適從瞬間湧上心頭，雖然經過幾次教改，你們得以擺脫「背多分」式的填鴨教育，但學業壓力似乎不減反增，仍是有許多大大小小的考試與作業需要含淚面對。

一方面我嘗試陪你們跨越學習障礙，另一方面卻也陷入深深的自我懷疑，更擔心自己是否親手將你們送往教育的普羅克拉斯蒂鐵床(A Procrustean Bed)，普羅克拉斯蒂是希臘神話中的一名強盜，也是一名旅店主人，聲稱旅店內鐵床適合任何身材的旅客，他會將綁架來的旅客綁在床上，若是旅客太矮便用機器硬將他拉長，若是旅客太高便鋸斷他的腳，不顧旅客的生死和意願，無論如何都要將他們打造成符合鐵床大小的人。

媽媽不知道現有教育體制，是否也是一張普羅克拉斯蒂鐵床，太多關於教育的標準化和制度化，似乎讓所有長大後的孩子都變得很像，你們正好是參與108課綱的一代，「適性揚才」為教育改革的重點，在重視孩子的個別性與多樣性的主軸下，或許我們還能看見一絲曙光？

「不放棄每一個孩子，幫助孩子發現天賦並發揚光大」是媽媽接觸108課綱後所領會的心得，乍聽之下與我所採取「學習是為了發現與實現自己本性」的立場相符，但就媽媽的人生經驗裡，我認為「討論天賦」的灰色地帶很大，在天賦究竟是「與生俱來」或是「可後天培養」的論點上就有不同持方，有的人小時了了，但大未必佳；有的人人生前半場表現平平，但後半場光芒萬丈，所以若要把所有事都硬跟天賦扯上關係，那還真說服不了媽媽。

但我還是得想辦法發現你們的天賦，沒想到還真有本名為《發現天賦之旅》的書，作者是人稱世界教育部長的肯．羅賓森(Ken Robinson)，起初我確實有點被翻譯誤導，但讀完後媽媽對於天賦有新看法，認為英文書名更能精確表達作者的觀念：Finding Your Element: How to Discover Your Talents and Passions and Transform Your Life.

肯．羅賓森認為天賦是先天能力與後天努力的結合，如何協助孩子發現天賦可從兩大方向著手：

發現孩子的特定優勢。

觀察孩子對哪些事物充滿熱忱。

至於如何讓孩子天賦發光，則是我個人覺得最困難的部分，除了找到先天優勢和熱情之處之外，還要透過教育和訓練將天賦與熱情結合，並在生活中加以應用與精進，因為肯．羅賓森特別提醒：就算你天生展現某方面的傾向，也不表示你自動就會成為這方面的專家。

「天生知道螺絲起子怎麼使用，並不保證你會成為木工達人。能夠輕易理解數學原理，並不會讓你成為工程師。對視覺具有敏感度，也不足以讓你成為稱職的設計師。」——肯．羅賓森《發現天賦之旅》(p. 78)。

所以雙丁啊，光有天賦不會發光，要結合天賦和努力，才有可能邁向「自體發光」之路！

(本文摘自《陪讀的刻意練習》/三民書局)

【內容簡介】「獲取知識的過程，本身便是一個取之不盡的快樂泉源。」

「陪讀的最終目的是讓孩子自主學習」

這是一段母親與心頭肉的學習之旅，

邀您一起透過陪讀，發掘更多學習的可能性

在孩子理解學習的意義並從中體會到快樂，進而能夠自主學習之前，家長陪讀是一個重要的階段。本書集結作者陪讀近三年的各種疑難雜症，以及從不同教養書籍中整理出來的「方法集」，以寫信給孩子的方式，融入親子日常對話，溫柔地分享一位媽媽的陪讀心得。

本書分別從四個不同面向循序漸進地看待「陪讀」：哲學（陪孩子討論學習的意義）、認知心理學（陪孩子找到學習與記憶的關係）、成功學（陪孩子建立學習習慣）、情緒教養（跟孩子一起處理學習及陪讀中的各種情緒），作者希望能藉由分享自己不同的教養處境，與讀者碰撞出新的火花，以「新視角」重新看待「陪讀」這件事。

★向孩子說明「學習的意義」及「為什麼要學習」

★實務技巧：寫作業、做筆記的方法、時間管理……

★家長陪讀的收穫與反思：珍惜孩子的特質、沒有標準教養方程式……

★精美插圖：重現陪讀實況，讓孩子更能掌握學習狀態

★原創複習表格：作者根據陪讀經驗設計，輔助孩子更有效率地複習

※隨書送《刻意練習國字本》

【作者簡介】雙丁麻麻

網路親子作家，育有兩個兒子「胖丁」及「小可丁」，常與出版社合作推薦兒童繪本，各大網路平台如媽咪拜、媽媽經、波波黛莉、女人皮等駐站作家，著有《給心頭肉的注音習作本》。

對於教養類議題十分關注，鑽研大量相關書籍及文章，樂於彙整吸收到的知識，將其在陪孩子讀書的過程中反覆實驗，逐漸整理出屬於自己與孩子的一套共學系統。