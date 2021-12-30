大陸向全球承諾，2030年全國碳達峰、2060年以前達到碳中和，現在舉國為這個目標努力。廈門海滄區海峽城鄉發展基金會為在地小學生召開5場「兒童議事會」，以遊戲、討論的方式，讓小朋友們知道防治汙染的重要。

「什麼叫做碳汙染？」小朋友們莫明所以，接著講師們以身上的衣服為例，製造一件衣服的過程中，除了布料紡織，還有大量的染色、漂洗，工業化的進程不可避免產生汙染，也就會排放溫室氣體。

廈門海峽城鄉發展基金會為村落小學生召開兒童議事會，宣傳減碳概念。（城鄉發展基金會提供）

一般公認的溫室氣體至少有7種，小朋友們無法分辨二氧化碳、甲烷、一氧化氮的區別，但至少可以知道，不管是家庭炊煮、汽車尾氣或者工廠排煙、廈門港輪船進出，都必須排放溫室氣體。

會議中播放名為「偉大的製造」影片，全球最大牛仔褲生產基地的廣東省，光一件牛仔褲至少要經過炒鹽、噴砂、石洗、烘乾等等20多個流程。這些製造流程會造成熱氣排放、汙水排放以及耗材損失。

廈門海滄區各村落的小學生們參加兒童議事會，共同參與生活減碳討論。（城郷發展基金會提供）

小朋友們看了看彼此身上的褲子，才知道媽媽買的一件牛仔褲竟然要那麼多工藝才生產出來。講師們又補充，這還不包括運送過程產生的其他汙染和溫室氣體排放。

蘆塘社、赤土社等5個村落的「兒童議事會」，將大陸的碳中和目標講清楚，並且讓小朋友親身體驗，走訪村落調查，看看有那些是不可避免的人類活動導致溫室氣體排放。

至於碳中和的兩大方向，其一是降低碳排放，其二就是以綠能來彌補碳排放量。降低碳排放有科技方法，也可能發展碳補捉技術；至於綠色能源的發展，風力跟太陽能目前只能代替一部分石化能源，大陸國策正以多種樹來吸收空氣中的碳。

廈門海滄區各村落舉辦兒童議事會，讓小朋友在遊戲與討論中知道減碳的重要性。（城鄉發展基金會提供）

5場「兒童議事會」，讓海滄區的小學生們知道大陸的國家發展目標，也將減碳綠能生活的必要性，融入小朋友心中。

就有小朋友指出，近年大陸發展新能源車輛、增加公用自行車等方式，就是減碳的必要手段。平常出行，多多搭乘地鐵、公車等公共交通運輸工具，也可以為節能減碳貢獻心力。