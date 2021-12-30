如何分辨自己得了Omicron、流感、還是感冒？

喉嚨痛、流鼻水、肌肉痠痛都是感冒、流感、新冠肺炎的常見症狀，要如何分辨究竟是得了哪一種？專家指出可從2方面著手。

美國有線電視新聞網（CNN）引述流行病學家賽德（Abdul El-Sayed）指出，民眾還是能從特殊症狀及接觸史來判斷自己是不是得了新冠。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網介紹，新冠肺炎及流感都會導致患者出現發燒、疲倦、身體疼痛、喉嚨痛、呼吸急促、嘔吐、腹瀉等症狀，不過賽德強調，民眾仍可以透過頭痛及乾咳來判斷自己可能得了新冠肺炎，另外雖然現在較少人失去嗅味覺了，不過民眾仍可以以此判斷染疫。

賽德說：「針對那些嚴重胸痛、特別是伴隨乾咳加重的民眾，這時候你真的應該就醫了。」

除了特殊症狀，他認為最重要的一點是回憶自己是否有接觸史。他說如果出現上述這些症狀，就可以問自己是否接觸過新冠確診者，同時也可以自我隔離及進行快篩。

接觸過確診者的人如果沒有出現症狀，也可以高度懷疑自己染疫，尤其現在Omicron「如野火燎原般傳播」。