再過一個月，就要迎接一年一度的農曆春節，春節假期是民眾南來北往的時候，甚至連遠在異國的親人也回國團聚，雖瀰漫著濃濃的過節氣氛，但肆虐全球兩年的病毒並未因此停歇。根據國外的經驗，感恩節、聖誕節這類團聚的節日，往往更容易增加COVID-19病毒流動與傳染的機會。

亞東醫院家庭醫學科主治醫師翁資閔表示，連續假期及年節將至，一定要預防COVID-19疫情再度擴大與擴散，除了維持好勤洗手、戴口罩的防疫措施，不外乎就是應儘快取得完整疫苗接種的額外保護，才能有效的降低死亡率，抑制疫情升溫。

●疫苗對Omicron變種病毒 仍然有效

在疫苗充足供應與醫療人員的努力下，目前台灣已有8成人口完成第一劑疫苗接種，第二劑的接種率也緊追在後；但隨著距離接種時間越來越久、病毒持續變異，持續維持與更新保護力是必須的。

許多人擔心疫苗對於變種病毒是否沒效，翁資閔舉例，Omicron表示雖變種病毒比起前幾代的COVID-19病毒傳播力更強，但目前死亡案例幾乎都是沒有完整接種疫苗的民眾，顯見疫苗仍有預防重症與死亡的保護力。

●接種完整疫苗，才能獲得最佳保護力

翁資閔指出，中央流行疫情指揮中心日前已全面開放兩劑接種不同廠牌疫苗的混打、已完成基礎劑五個月以上民眾之追加劑疫苗，以及針對免疫力低下族群的第三劑基礎加強劑接種，民眾可依據自身健康狀況挑選合適的疫苗接種策略：

1.針對第二劑混打不同廠牌疫苗的建議，第一劑接種高端者，第二劑可選擇高端或mRNA疫苗（Moderna、BNT）；而第一劑施打AZ或mRNA疫苗者，第二劑可選擇AZ、Moderna、BNT、高端。

2.免疫力低下或免疫不全者，且為12歲以上之民眾，應在接種第二劑的28天後，優先以mRNA疫苗（Moderna、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端）作為第三劑之基礎加強劑（Additional dose）。

3.已完成所有基礎劑接種（一般民眾為兩劑、免疫不全或低下者為三劑）之18歲以上民眾，應於最後之基礎劑五個月以上，接種追加劑（Booster dose）。建議可選擇mRNA疫苗（Moderna、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端）。

●追加劑副作用不大，安心施打

翁資閔特別說明，以上所述之免疫不全及免疫力低下者，是指有特定疾病或治療的對象，若不確定自己是否屬於免疫力低下者，建議可諮詢平時看診的主治醫師。

目前接種追加劑（Booster dose）之大部分民眾，接種後副作用較小，呼籲勇於施打追加劑，只要符合以上條件可儘速接種，好讓團聚的時光沒有病毒侵擾。