大麻在台灣被列為二級毒品，持有最高可處3年有期徒刑，但其實大麻的角色長期以來一直是亦正亦邪，有人推崇，有人嗤之以鼻；是「毒品」，同時也是「藥品」。世界各地也有不少大麻擁戴者四處宣揚其功效，實際上是否真如他們說的這麼「神奇」，仍未有強而有力的臨床證據，因此各國也持續投入對大麻的研究。

●可改善失眠？ 美專家：僅一開始，身體很快即適應

美國CNN指出，大麻使用者普遍將其相關產品視為藥物之外的助眠替代品，但近來刊載於知名醫學期刊《BMJ journals》之新研究顯示，大麻反而可能對睡眠時長產生負面影響。

研究中針對大麻使用者的睡眠時長做分析，發現在過去一個月使用大麻20天或以上的人（重度使用者），有64%晚間睡眠時長＜6小時，76%晚間睡眠時長＞9小時。

而美國疾病管制與預防中心定義之最佳睡眠時長落在7至8小時，長期睡太多或睡太少會增加心血管疾病與中風風險。

梅奧診所醫學中心睡眠藥物中心Bhanu Prakash Kolla博士表示，一開始使用大麻或許能讓民眾獲得短暫效益，但身體很快就會適應進而無效，Kolla博士強調，至今並沒有任何有效證據能證明大麻能助眠。

●可抗憂鬱？ 美研究：濫用恐使青少年自殘風險增高

大麻中含有超過400種已知化合物，其中四氫大麻酚（Tetrahydeocanabinol, THC）為最主要成分，而大麻二酚（CBD）則做為醫療用途為人所知，有止痛及讓人放鬆等效用，因此也有不少呼聲，要求以大麻做為憂鬱症的替代藥品。

但美國醫學雜誌《JAMA Pediatrics》刊載之論文顯示，患有情感障礙的青少年，如憂鬱症、躁鬱症等，頻繁或重度使用大麻卻反與自殘、自殺風險增高的現象有緊密關聯。該研究領導者，同時也是俄亥俄州立大學醫學院精神醫學部門助理教授的Cynthia Fontanella說：「青少年需更加了解大麻使用上的風險，且醫師於臨床也需更加注重於情緒障礙之青少年常見的大麻成癮。」

●可治癲癇？ 食藥署：特定癲癇患者可申請使用

雖然其他功效仍待進一步證明，但大麻二酚（CBD）對於癲癇患者的治療作用，已被多項研究證實。藉由CBD與體內多種大麻素訊號系統產生交互作用，進而拮抗或增強各種不同的細胞膜接受器，並影響離子通道及神經傳導物質等，多目標地達到抗癲癇作用。

而衛福部食藥署去年也通過Dravet syndrome跟Lennox-Gastaut syndromes此類小兒頑固型癲癇罕病患者，經醫師診斷評估後如有使用此類大麻素製劑之需求，可由區域醫院以上之教學醫院、精神科教學醫院提出申請。

大麻之所以如此受爭議，即因對人體利弊尚未明朗，同意派反對派各執一詞。隨著醫學科技的進步，相信未來某一天，能出現決定性的證據，將大麻醫療用途效益發揮到最大值，同時定義出妥善規範，儘量減少對人體帶來的傷害。