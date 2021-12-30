中市驚傳老父遭女兒與男友聯手殺害慘案！57歲江姓警衛多年來阻止32歲女兒與張男交往及出國唸書，江女與張男在27日晚間與江父發生口角，張男持榔頭擊頭殺害江父後，兩人聯手棄屍。警方循線找到江父屍體，逮捕江女這對碩士情侶，29日下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦，檢方向台中地院聲請羈押獲准。

據了解，江父在國小任警衛27日深夜下班，32歲大女兒江女與34歲張男去找他，雙方因故起口角，張男持鎯頭重擊江父頭部致死，事後，兩人各騎機車聯手棄屍。

因江父下班前曾打電話給二女兒，告知大姐與男友要到學校找他後，就徹夜未歸，也未與家人聯繫，家人察覺有異而報警。警方調閱監視影像追查，發現凌晨有2輛可疑機車從學校方向駛往太平山區，且前方機車的騎士前方竟可疑地趴載1人，兩機車約半小時返回時，趴載那人已不見蹤跡。

警方循線在山區找到江父的機車，發現車頭及踏板都有血跡，並在山溝內發現江父遺體被蓋藏在帆布下，警方循線找到江女及張男，兩人直到警方拿出證物及照片後，才坦承犯案，警方在兩人租住處找到犯案榔頭及血衣。

江女與男友都有碩士學歷，江女供稱，父親多年來阻止她與男友交往，她在6年前要出國留學，父親不但沒支助錢，還阻撓她辦留學貸款，導致她與男友無法在國外完成學業而返台，兩人對江父都相當不滿。據了解，家人指出，江女在今年2月間返台後，曾與父親發生爭執，還吵到報警，但沒想到她竟狠心與男友聯手殺父。

警方29日下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦，台中地檢署檢察官相驗後，以江女及張男兩人涉嫌家暴殺人罪的犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准。