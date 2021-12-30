「卡神」民進黨黨員楊蕙如創立易始公關公司，不僅長期在PTT指揮網軍帶風向，如今又遭查2017、18年涉入詐騙案，一家人都遭檢警約談，其妹楊蕙心到案時，身上穿的羽絨外套市價更是高達6萬元，讓人直呼當網軍真好賺。

北檢兵分5路搜索，連夜約談楊蕙如與其母親、妹妹，3人訊後分別以60萬、10萬元交保，面對鏡頭全程不發一語，但楊蕙如聽到記者問「有沒有打高端」時，卻有反應，轉頭問了一句「什麼」。

楊蕙如的易始公關公司，數年下來承接不少民進黨政府標案，如今又被查出以不實發票浮報賽事支出，向不同單位申請補助款超過250萬，都被認為是旗下龐大網軍的資金來源。妹妹楊蕙心到案時，身上的黑色羽絨外套一件就高達6萬元，出手相當闊綽。

此外，日前遭踢爆的網軍包括台獨機關槍李柏璋、高嘉瑜男友林秉樞，兩人都沒有正當職業，李柏璋卻能包下酒店妹前往學校上課，還能開雙B代步，幫爸爸買保時捷凱燕；林秉樞長期包住高級酒店套房，存款也一度遭爆有2300多萬，雖然事後有人爆料是P圖，真實存款為377萬，但對一個長期無業人士來說依舊相當離譜，也難怪不少網友揶揄這年頭不用找正當工作，只要當網軍就能發大財。