台灣挺過本土疫情高峰，防疫措施也逐步放寬，但不少店家依舊挺不下去，紛紛拉下鐵門宣布熄燈。北市知名饒河夜市也大難臨頭，人潮大減，連打3折出租也沒有人願意接下，讓攤商大嘆實在快撐不下去。

根據《TVBS》報導，儘管挺過疫情，但饒河夜市人潮依然大減，進入夜市後更發現，左右兩排許多店家都拉下鐵門，掛上出租招牌。攤商大吐苦水，平日根本就沒有遊客，到了假日才比較好，但依舊難以跟以前相比。

附近房仲表示，過往饒河夜市全盛期，租金高達2.5至3萬元，仍然一位難求，但到了現在，儘管租金大跳水打3折剩不到萬元，依舊乏人問津，甚至許多攤商向房東要求只租週五到週日3天。

北市市場處統計，饒河夜市一個可出租700個攤位，近期僅500攤有固定擺攤，將近200攤一周只營業幾天，甚至長期停業招租。究其原因，除了疫情影響，沒有外地觀光客外，物價狂漲民眾吃不消也是一大原因，要如何恢復往日榮景恐怕還要傷腦筋。