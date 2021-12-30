告別2021年，即將迎來新的一年，今年有許多冉冉升起的新星，也跟著成為時尚品牌的新寵兒，如經常穿梭於各影展、紅毯鏡頭的贊達亞，也有不少是靠著Netflix影劇翻紅的女星，如《魷魚遊戲中》的鄭好娟、《后翼棄兵》的安雅泰勒喬伊以及《王冠》的艾瑪科林，在台灣則有本屆奧運金牌選手郭婞淳，除接連參與時尚雜誌拍攝外，代言活動等也是滿檔，可見其熱門程度。

鄭好娟於2018年為LOUIS VUITTON秋冬系列走秀。（CFP）

《魷魚遊戲中》是2021爬升最高的現象級韓劇，在其中飾演脫北者「姜曉」的正好娟也因此爆紅，IG粉絲人數從40萬暴增來到2383萬，成為韓國女演員中追蹤人數最高的人氣王。今年27歲的她於2012年以模特兒身份出道，除參與韓國版的《Next Top Model》第四季外，過去也曾在無經紀人的狀況下隻身至四大時裝秀走秀，並於2018年為Louis Vuitton秋冬系列走秀，當時更以一頭火紅長髮、獨特東方氛圍的厭世臉，掀起一波話題。在爆紅後，她也陸續為韓國雜誌拍攝畫報，也接連拿下Louis Vuitton、韓國戶外品牌Epigram代言，其中於韓國版《Vogue》的畫報中，她一連換上三套SAINT LAURNT的服裝，不論是黑白蝴蝶結套裝、白色羽毛裝甚至是超辣的鏤空比基尼搭配熱褲的三組造型都能完美消化。

安雅泰勒喬伊於金球獎上以DIOR綠色深V晚禮服搭配Tiffany & Co飾品，散發空靈魅力。(DIOR提供)

安雅泰勒喬伊受邀參與DIOR 2022早春度假時裝系列，以麻花辮搭配Dior薄紗禮服，仙氣逼人。（DIOR提供）

另一部掀起巨大討論量的《后翼棄兵》女主角安雅泰勒喬伊，在劇中完美消化60年代復古造型，並以「貝絲」一角拿下第78屆金球獎頒獎典禮的「迷你劇集最佳女主角獎」打開全球知名度，今年正式拿下DIOR 全球時尚與美妝品牌大使、Tiffany & Co新任全球品牌代言的她，這一整年穿梭於各大典禮如艾美獎、金球獎、威尼斯影展時，多選擇以Dior禮服與彩妝出席搭配Tiffany & Co珠寶，可謂最稱職得品牌代言人。

以她於金球獎上的裝扮為例，雖然今年因應防疫需求，入圍者、頒獎嘉賓皆以線上連線參與，但安雅泰勒喬伊可不馬虎，當天她以DIOR的墨綠色深Ｖ禮服，搭配Tiffany & Co的鑽石飾品，展現出1920年代好萊塢的復古風采;另外於威尼斯影展上，以新片《迷離夜蘇活》的安雅泰勒喬伊，則完美駕馭凡人難以招架的「死亡芭比粉」，她以DIOR桃粉色調的緞面緊身洋裝，搭配網紗小帽，呼應電影的60年代時空背景，也展現出人間芭比的風範。

艾瑪科林於金球獎上身穿Miu Miu黑色墊肩長禮服，搭配Catier頂級珠寶系列祖母綠戒指和耳環，低調中帶有高貴細節。（翻攝Miu Miu IG）

艾瑪科林私下更常穿率性褲裝，日前也曾為Miu Miu與Levi’s合作的Upcycle by Miu Miu拍攝照片。（Miu Miu提供）

同樣在今年金球獎上以《王冠》奪下最佳戲劇類影集女主角的艾瑪科林，今年26歲的她也因同一角色入圍艾美獎，也因此受到Miu Miu邀請拍攝形象照，雖然因神韻與黛妃太相似，引起網友熱議，不過脫下戲服、金色短假髮的她更常以中性打扮示人，反而更像帥氣的王子，深挖她的社群平台可以發現相較於飄逸的裙裝、洋裝，他更愛穿西裝，平時也喜歡使用髮蠟把髮絲往後梳，營造頭髮被打濕的All Back造型，另外日前她於IG個人簡介將代名詞改為非二元性別使用的代名詞，並附上由攝影師大衛西門戴揚所拍攝的束胸照片，也引起一波討論。

郭婞淳與《GQ》合作拍攝的時尚大片，獲得網友一片好評。（翻攝郭婞淳IG）

郭婞淳身穿LANVIN禮服擔任金音獎頒獎人。（翻攝郭婞淳IG）

台灣「舉重女神」郭婞淳於2020東京奧運奪下舉重金牌後，受到極大的關注，不但回台活動、代言滿檔，而在奧運配戴的CHANEL耳環也連帶地詢問度爆表，另外她為雜誌《ELLE》、《GQ》拍攝的時尚大片也獲得大眾好評，其中於《GQ》拍攝的照片中，以她最喜歡的Gucci粉色馬甲、毛毛手套等，展現屬於女性嫵媚的樣貌，與賽場上的英姿呈現強烈對比，過去接受採訪時表示因為炫鍊而無法好好打扮自己的她，在今年得到了大大的滿足，除了時尚拍攝外，她也與PRADA合作拍攝一組outdoor生活照，同時也受邀身穿浪凡紅色禮服登上金曲獎舞台擔任嘉賓。