美國1992年決定出售台灣F-16戰機與中共改造殲-8的過程有一段令人意外的關聯。（圖／許家寧）

中美近幾年關係快速惡化，美方將中國當作地緣政治上的戰略競爭對手，在政治經濟軍事外交等各方面圍堵中國，並在意識形態上相互敵視。其實早在中共推動改革開放後，中共曾經與美國開展以「和平珍珠」為名的軍事合作計劃，由美方協助中共進行戰機改造，但計劃進行不到3年即因六四事件而中止，隨著冷戰格局瓦解，此計劃更意外促成了美國出售台灣首批150架F-16戰機的「和平鳳凰」專案。

中共自改革開放後，對美國等西方國家政策大幅改變，為彌補文革時期耽誤的發展，打算引進西方技術來建立自身的國防工業。1980年中共軍委副主席劉華清受邀訪美時，曾與美方談及為中共自製的殲8戰機進行改進計劃，經軍委主席鄧小平同意與多年的談判，在1984年美國總統雷根任內成案，商定由美方為中共國產殲8-II型戰機進行改造。當時參與這項改造計劃提案的還有法國、英國與以色列陪榜，中共最後還是選定了美國為合作對象。美國為此也組織一個大型代表團訪中，參訪了601所、瀋陽飛機公司、電子14所等重要的軍事研發單位，與中共軍方人員就殲8-II的改裝問題進行交流研究。

的殲-8戰機是瀋陽飛機工業集團研製生產的單座、雙發、高空高速戰鬥機，當年是為攔截蘇聯圖-22逆火式超音速轟炸機而進行改造。後來中共自行改造出了10餘種系列型號。（圖／網路）

中美雙方後來在1986年簽定LOA合約書，由美方為中方提供生產型設備和原型設備，改裝50架殲8-II，預計總費用約5億美元。美方稱此計劃為「和平珍珠計劃」（Peace Pearl Program），中共內部則稱為「八二工程」。中方為此派出20餘名技術人員前往美國格魯曼公司培訓，並由美國軍用運輸機運去殲8戰機頭部模型，先從改進雷達、座艙顯示、數據匯流、射控電腦、慣性導航等系統著手。不料1989年6月4日天安門事件爆發，美國對中共進行武器禁運，八二工程計劃也被迫停止。數個月後美方曾試圖重啟計劃，但當時因戈爾巴喬夫已訪問過中國，美方又提出停工時期補償費用，引起中共不滿，最後決定將轉向改為向蘇聯採購蘇-27戰機，八二工程正式告終。

八二工程中止後，瀋陽飛機公司接手此案，並改為殲8-III的新案，稱為「八三工程」。當時中共總書記江澤民還在視察瀋飛時說，「在八二工程上，美國制裁我們，欺負我們，我們一定要把殲8-III搞上去，要為國家、為人民爭口氣。」「要搞它200架，對付台灣的『經國號』。」當時這款殲8-III戰機計劃也因此被稱為「爭氣機」。

美國為中共殲-8改進了雷達、座艙顯示、數據匯流、射控電腦、慣性導航等系統，但只完成2架樣機，該計劃就因六四事件而中止。圖為改造前的殲-8座艙。（圖／網路）

八二工程是美國與中共之間首次的軍事合作案，是當時最重要的中美合作專案，也是唯一的一次軍事合作案。當時美方積極拉攏中共進入其陣營，主要仍是對蘇聯冷戰的考量，美方首先提議軍事合作，後續則是希望出售武器給中共，並建立戰略夥伴或甚至同盟關係。但八二工程案中止後，中蘇關係已因戈爾巴喬夫訪北京而改善，與美方合作中止後，中蘇很快就簽署購買24架蘇-27的協定，並重新 走回與蘇聯軍合作的路線。自此美國認為與中共建立共同對抗蘇聯的陣線已無望，但令人意外的是，中共與蘇聯恢復軍事合作不到一年，蘇聯與東歐共產集團發生政治動盪，1991年蘇聯甚至解體，冷戰格局隨之瓦解，美國則把注意力轉向中東對抗伊拉克與恐怖主義。

美國老布希總統在1992年決定出售首批共150架F-16戰機給台灣，此案當年在美國稱為「和平鳳凰」專案，F-16自此成為台灣空防主力直到現在。（圖／美聯社）

美中發展軍事合作改進殲8戰機專案，對台灣空軍日漸老舊戰機的威脅大增，而且台灣更擔憂美國未來在台海問題上的態度，因而被迫尋找美國以外的軍事合作對象，終於在1989年與法國簽約購買幻象戰機，此舉雖讓美方極為不悅，但台灣為求自保也別無選擇。一方面這次美中軍事合作讓美國更了解中共改進戰機計劃，此一過程與台灣購買幻象戰機2件事交互作用下，終於促使美國老布希總統在1992年決定出售首批共150架F-16戰機給台灣，此案當年在美國稱為「和平鳳凰」（Peace Pheasant）專案，F-16戰機自此成為台灣空防主力直到現在已近30年。事後回顧起來，六四事件與國際冷戰格局變化終結了美中之間的「和平珍珠」計劃，並附帶地促成「和平鳳凰」專案，國際政治時勢的快速轉變與巧合還真可謂意外連連、處處驚奇。