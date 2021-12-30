2022年台北市長選舉剩下不到1年時間，各黨派無不積極備戰，其中國民黨以立委蔣萬安呼聲最高；台北市副市長黃珊珊被視為台北市長柯文哲接班人，卻傳出民眾黨內部有雜音；民進黨的台北市長選戰人選則仍是未知數。前國民黨立委蔡正元認為，國民黨人選已經就戰鬥位置，一定當選。

外傳民眾黨對黃珊珊雖被視為台北市長柯文哲接班人，卻一直是親民黨籍，民眾黨內有雜音。親民黨發言人張碩文對此表示，希望兩黨合作，共推黃珊珊選台北市長。

蔡正元29日在廣播節目《POP搶先爆》中認為，台北市副市長黃珊珊若以民眾黨的身分來選，對蔣萬安會是龐大威脅；但若是用親民黨的名義來選，則不會太好。

蔡正元也分析指出，民進黨不斷放出風聲，說這個人要選，那個人可以選，並不表示他們適格的人選很多，而是找不到目前可以保證當選的人選。目前以陳時中優勢比較大，對蔣萬安有威脅的就只有衛福部長陳時中。若副總統陳建仁參選台北市長，2022年選舉未開戰，他就輸了；陳建仁有另一個特殊現象，到時他恐成為「高端市長候選人」，高端疫苗對陳建仁可說是一輩子遺憾的事。

蔡正元認為，林佳龍若選台北市長，等於民進黨宣布要放棄台北市；前交通部長林佳龍若去挑戰新北市長侯友宜，會比較實際，輸了也光榮，而且輸也不會輸太多。但林佳龍若輸給蔣萬安，是輸給後輩，在政治行情上可能會很慘。主持人邱明玉問，「蔣萬安是無敵的？」蔡正元回說，蔣萬安佔有相當大的優勢，不是無敵，他也要戰戰兢兢，萬一民眾黨推出更適當的人選，對他也是很頭痛的事。

蔡正元甚至覺得，前文化部長鄭麗君很想選台北市長，但是台北認識她的人不多，不太可能有機會。節目主持人謝震武則是一個庶人，在台北市有相當知名度，但他的屬性，能不能經得起選戰的考驗，他持高度懷疑的態度。

邱明玉則表示，民進黨的台北市長選戰人選點來點去就沒人了，看起來2022年台北市這一局詭譎多變，取決於民進黨要派誰出來。蔡正元強調，國民黨人選已經就戰鬥位置，一定當選。

不過，針對蔡正元所提的陳建仁會否選北市，陳建仁日昨也明確表示無此事。