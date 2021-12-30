2021年壽險業「飽賺」，12月估計會掀起外匯準備金提存潮。目前已有富邦人壽獲金管會同意，在12月增提30億元外匯準備金，台灣人壽同月亦獲准增提10億元，遠雄人壽則要增提3億元，先前表示要評估的國泰人壽、新光人壽尚未宣布決定。以12月新台幣依舊強勢、壽險獲利已高，及明年台美利差恐拉大來看，12月應還有壽險公司會大量增提外匯準備金。

2021年新台幣堪稱「地表最強貨幣」，先前已有南山人壽在3月獲准額外增提50億元，台灣人壽4月已增提過10億元，遠雄人壽則有二次增提，每次各增提6億元，元大人壽已增提3億元，康健人壽則增提2.2億元及宏泰人壽增提2億元。

若加上12月已宣布的三家公司，2021年至今，有七家壽險公司共10次增提外匯準備金，金額共122.2億元；但整體壽險業外匯準備金到11月底估計僅剩386億元左右，比去年底再少76億元，更比2019年新冠肺炎疫情爆發前的高點1020億元，少逾634億元。

2020年壽險業稅後獲利2079億元，創史上新高，當年共有10家壽險公司共22次增提外匯準備金，金額高達316.2億元，才將外匯準備金水位從一度快跌破300億元，年底補回462億元，但2021年8月就跌破300億元水位。

12月新台幣依舊強勢，2022年美國可望展開升息循環，台灣央行理論上不會超前美國升息，則台美利差可能拉大，避險工具成本恐升高，但好處是美元可能升息，則壽險業匯損壓力會降低。

但2021年前10月壽險累積稅後獲利已有3495億元，續創歷史新高，理論上應會大量增提各項準備金，尤其是外匯準備金，讓2022年先有「避震器」可打底，才能安心再賺一年；同時增提外匯準備金，適度將2021年獲利基期調降，2022年才不會追得太辛苦。

所以12月估計還有壽險公司會宣布增提外匯準備金，全月增提金額極有可能逼近、甚至突破百億元。