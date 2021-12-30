嘉義一名江姓飼主為了找回走失的短毛藍貓「弟弟」，發文祭出50萬元懸賞，意外掀起「年終獎金爭奪戰」，不料昨深夜原PO緊急刪文，讓不少網友推測應該是找到貓咪了。對此江姓飼主透露，刪文是因為太多人跑到他家巷口找貓，造成鄰居困擾，也怕貓不敢回家，但若有人真的幫忙找到，他一定給50萬元現金感謝對方。

一名江姓網友昨天傍晚（29日）在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上發文尋貓，表示家裡養的藍貓中午在住家巷口走失，為了早日尋回愛貓，懸賞50萬元，就算破產也想找回愛貓，請大家幫忙。

超高懸賞金額引起網友討論，不少人湧入原PO住家附近的巷口找貓，讓當地居民不堪其擾，抱怨晚上突然有很多人到五福街找貓，影響停車與交通。」不過，後來有眼尖網友發現，江姓飼主刪文了，疑似是找到貓咪了。

根據《聯合報》報導，江姓飼主透露，突然刪文是因為當初太著急，就直接把地址公開，讓許多熱心網友跑到住家巷口找貓，意外造成鄰居困擾，也怕貓咪看到那麼多人會不敢回家，不過，如果真有人幫忙找到，他一定會給50萬現金。