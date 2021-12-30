藝人小禎（胡盈禎）出道多年，憑著亮麗又高䠷的外型，與幽默的主持風格受到大批觀眾的喜愛。而她與前夫呂進良前年離婚後，兩人以共同監護的方式繼續照顧愛女Emma，小禎也經常透過社群平台與粉絲分享母女生活點滴，但昨（29）日的PO文卻讓粉絲們相當擔心。

小禎昨日深夜突然在臉書粉絲團上故意曬出變臉照，並PO文表示「剛剛錄完影下來，永元跟我說Emma很不舒服一直想吐，請我趕快回電給她，電話接起來聽到她呼吸有點急促的說她很不舒服、想吐，怕是不是有打疫苗的副作用（27號打了第二劑），於是我趕快換裝去接了她，帶她去了急診室，一路她都看起來非常的虛弱」，接著心疼說道「在這急診室裡，無數次都是我2母女，不是她顧我，就是我顧她，有比我們倆還相依為命的嗎」，意外透露多年來的心聲。

貼文最後，小禎避免粉絲們擔心，還特別增加標註表示「#感謝主emma沒事了#媽媽隨時都會飛奔到妳身邊的#不要問職業婦女為什麼累」，吸引大批網友紛紛留言「為母則強，媽媽辛苦了」、「有相依為命的人，還是很幸福」、「媽媽的愛與女兒的依靠」、「有媽在，孩子是幸福的」、「多年母女成閨蜜」、「完全懂」、「媽媽辛苦了」、「有媽的孩子像個寶」、「即使變臉依然美」。