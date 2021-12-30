台中市發生一起女兒聯手男友狠心殺父的案件，2人現已收押。據了解，死者江男為中市某間國小的警衛，省吃儉用存錢供江姓大女兒出國留學，而江女返頭後當起啃老族，26日晚間與男友向父親討錢不成，竟冷眼旁觀男友殺父，還協助機車載屍棄屍山溝。

據了解，江父與妻子育有3名子女，擔任警衛的江父26日晚間自國小下班，和32歲江姓大女兒與其34歲張姓男友約好要見面，豈料2人見面就向江父討錢但未果，張男便拿出預藏的榔頭狠狠敲擊江父頭部，江女則在一旁觀看，看著父親慢慢死去。

案經江家二女兒遲遲聯繫不上父親，報警尋人，警方調閱監視器後發覺27日凌晨曾有2輛機車自江父任職的學校方向駛往山區，且畫面拍到機車的腳踏墊處趴有1人，而半小時後機車返回，但腳踏墊處已無人影。

警方追查之下，果真於山區發現江父的機車，且車頭與腳踏墊區滿是血漬，並在山溝內發現江父遺體被蓋藏在帆布下，警方循線找到涉案的江女及張男，兩人直到警方拿出證物及照片後，才坦承犯案，並在兩人租住處找到犯案榔頭及血衣。

據《自由時報》報導，當地民眾透露，江女今年2月返台後無業，待在家啃老，而父親靠著警衛的微薄收入，供其出國念書，盼望學成歸國能找份好工作，豈料成噩夢開端，而也有民眾說，江女是不滿父親反對其與張男交往，也反對江女再次出國念書，才狠心殺人。