2019年總統蔡英文爆發「論文門」疑雲，近日引發更多關注，旅美學者林環牆又提出相關資料質疑，表示兩年前有一名B科學家告訴他，蔡英文過去在Dcard展示的2015年版補發證書是偽造的；林環牆並稱自己也花時間觀察，發現Dcard執行長林裕欽翻開那一份2015證書的背面示人的動態畫面，證書背面下方沒有任何編號。林環牆還懷疑，為掩飾此破綻，後來該補發證書背面下方添加了六碼的證書編號。

林環牆昨（29）日透過臉書「獨立觀察」發文指出，B科學家來自台灣，非常聰明、觀察細微，兩年前B科學家根據文書科學鑑定就告訴他：「蔡英文親自在Dcard展示的那一份2015年版補發證書是偽造的。」他則從倫敦大學學位證書產製室的電郵回覆獲悉：任何補發證書的內容與編印格式（包括倫敦大學校長簽名）一定要與原始證書完全相同。林環牆說，因此那個關鍵回覆等於證明蔡英文的2015年版補發證書是偽造文書，這也支持了B科學家文書鑑定的結論。

林環牆表示，B科學家的該項文書鑑定也登在台灣的PTT網站，但後來也被下架了，但他認為，真實的證據不能被消失，因此該鑑定也重貼於獨立觀察臉書。

至於B科學家提出蔡英文偽造2015年版補發證書的諸多破綻，林環牆說，其中一個大破綻就是蔡英文那一份補發證書的背面下方沒有「證書編號」，而B科學家是經由放大透視找出這個大破綻，是很厲害的發現。後來為具體取得這個大破綻的實際證據，林環牆花了很多時間觀察每一個人曾經手執那份證書的「時間連續動作」，這些人包括：蔡英文、張惇涵、黃重諺、及林裕欽。林環牆表示，最後他終於找到了Dcard執行長林裕欽翻開那一份2015證書的背面示人的動態畫面，很清楚，證書背面下方沒有任何編號，與B科學家兩年前的放大透視觀察一致。

今年9月9日的論文門終審記者會，林環牆提出八大鐵證以證明蔡英是假博士，其中之一即是補發證書沒有編號的問題。不過，林環牆說，由於B科學家兩年前在PTT公開揭露，蔡英文2015年版補發證書背面下方沒有編號，蔡英文共犯集團為了遮掩偽造文書的大破綻，後來在該證書背面下方的中間處添加了六碼的證書編號：937384。林環牆直言，這是蔡英文共犯集團二度變造該補發證書，但邪不勝正，被逮個正著！而他也說，要感謝B科學家的文書鑑定，讓蔡英文偽造文書的犯行無所遁形。

林環牆也強調，論文門的調查是科學的、邏輯的、基於事實蒐證的，沒有所謂「信者恆信，不信者恆不信」的和稀泥問題，如果以政治立場護短，讓假博士蔡英文消遙法外，且還可以坐視她反控揭發者，也是幫凶。

但針對林環牆等外界諸多有關蔡英文總統論文的質疑，府方一直堅稱論文與學位皆為真的。