高雄市長陳其邁日前發函給台電，要求捐助壽山動物園建設經費8000萬，公文曝光後引起各界關注，陳其邁更被酸是「5億市長」，他昨（29）日回應表示這樣的回饋制度其實行之有年，且各縣市都有，並以台中為例指出2020年也獲得台電2.2億元的回饋金。不過國民黨立委江啟臣在臉書表示，台電今年已捐約7.5億元給高雄，反觀台中只有約3.5億元，新北也僅有約3億元，批評「難道連台電的促協金分配都是顏色正確、補助加倍？」

江啟臣29日在臉書發文，指出台電今年編列「捐助政府機關」的促協金共19億4673萬7千元，還有捐助給其他團體的促協金約4億8535萬4千元，總計高達24億3209萬1千元。江啟臣表示，在這之中有7億4689萬4千元是捐給高雄市政府及高雄的人民團體，佔總額的30.7％，反觀台中只有收到3億5312萬1千元的捐助，高雄的金額是台中的2.12倍；新北也僅有2億9877萬3千元，高雄則是新北的2.5倍。

江啟臣秀出台電捐助數據，批評「顏色正確、補助加倍」。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

除此之外，江啟臣也特別把市府的資料另外列出，結果發現高雄市政府今年已收到台電1億1651萬8千元的捐助，台中僅有6472萬2千元，也只有捐給新北4237萬，且若再加上本次引起爭議的8000萬，高雄市政府收到的捐助款將達到台中市政府的3.04倍、新北市政府的4.64倍。

江啟臣說數字會說話，「難怪外界認為台電獨厚高雄，難道連台電的促協金分配都是顏色正確、補助加倍？」他質疑「為何高雄市政府一紙公文就可以獲得台電8千萬的捐助，其他縣市卻沒有這種待遇？」怒批「國營事業可以如此厚此薄彼、私相授受？」