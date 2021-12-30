明天就是跨年夜，即將迎來3天連假。氣象專家吳德榮表示，跨年夜至元旦清晨，各地的平地最低氣溫落在13至15度，元旦清晨氣溫會進一步下探11度以下，不過上午氣溫就會回升，另外，因東半部雲層較多，民眾若要看曙光，恐得碰運氣。

吳德榮今日於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（30）白天起至元旦清晨，受強度較弱的乾冷空氣影響，白天北台偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨。

至於民眾關心的跨年夜天氣，吳德榮說，跨年夜至元旦清晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度，新竹以南部分平地因強輻射冷卻作用，元旦清晨氣溫會下探11度以下，提醒民眾外出活動要注意保暖；但元旦上午冷空氣就會減弱，氣溫會回升。另外，東半部雲層多，偶有局部短暫雨，要看曙光恐要碰運氣。

吳德榮提醒，周日（2日）將受另一小股東北季風影響，大台北及東半部轉有局部短暫雨、桃園以南晴時多雲，北台灣天氣偏涼，中南部氣溫舒適，不過早晚仍偏涼。下周一至周三（3至5日）東北風減弱，氣溫逐日升高，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

彭啟明分享2022跨年、曙光天氣一覽表。（圖／翻攝自氣象達人 彭啟明臉書）

另外，氣象達人彭啟明也在個人臉書粉專分析，元旦連假東北季風接續南下，主要影響地區為北部及東半部，普遍氣溫偏涼，且都有降雨機會，但元旦當天因東北季風減弱，北部天氣會有一個小空檔，東半部降雨也會減緩，不過因雲量較多的關係，要看到曙光的機會渺茫，中南部天氣相對晴朗穩定，但還是要注意日夜溫差。